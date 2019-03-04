В Мариуполе помогают переселенцам и жителям прифронтового Донбасса пережить травму войны. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в центре психологической и социальной адаптации помогают переселенцам и жителям прифронтового Донбасса пережить травму войны.

Наталья Рябуха – одна из немногих, кто остались проживать в прифронтовом селе Пионерское, расположенном на окраине Мариуполя. Когда этот район оказался под обстрелами, его покинули более половины жителей.

«Многие уезжали. Было страшно, неприятно, одиноко. В подвале неудобно жить, не комфортно – без света, без всего. Как началась война, у нас по 5 месяцев не было света, не говоря уже обо всем остальном, поэтому очень не комфортно было», – вспоминает женщина.

Некоторое время она ощущала постоянное чувство тревоги. В 2015-м женщина случайно узнала о центре психологической и социальной адаптации, который работает в Мариуполе. Теперь посещает его каждую неделю на протяжении 4-х лет. «Здесь получаешь психологическую разрядку в полном смысле этого слова. Здесь отдыхаешь, здесь общаешься, здесь отбрасываешь какие-то свои проблемы, связанные с войной, и все остальные бытовые проблемы. Здесь легко», – рассказывает жительница Пионерского.

В центре психологической адаптации в Мариуполе Наталья Рябуха нашла новых друзей и увлеклась рукоделием.

По советам знакомых посещать центр социальной адаптации в Мариуполе начал и переселенец из Донецка Антон Коваленко. Пять лет назад он вместе с родителями переехал в Мариуполь. Войну, расставание с родным городом и друзьями парень тяжело переживал. «Первые два года я сильно похудел, мне было плохо, были панические атаки. Мне знакомые рассказали, что здесь есть занятия по вокалу, по актерскому мастерству, и я пришел по совету знакомых заниматься», – говорит он.

«Для психологического здоровья как раз вокал и актерское мастерство. Это снимает зажимы, благоприятно влияет на нервную систему, на социализацию», – добавил Антон.

Сейчас в центре работают три группы, в каждой из которых до 10 человек. Кроме того, здесь оказывают и индивидуальную поддержку. «С каждым человеком по-разному. Некоторые люди сами идут на контакт, а некоторых нужно еще раскачать, потому что они, с одной стороны, готовы получить нашу помощь, а с другой стороны – не совсем», – рассказал психолог центра Егор Павлюк.

«Основная наша идея – это научить людей навыкам самовосстановления, навыкам психологического восстановления, чтобы в этом долгом конфликте уменьшить нагрузку от боевых действий на организм человека», – добавила координатор центра Елена Судакова.

Все услуги в центре психологической и социальной помощи бесплатные. Кроме переселенцев и жителей прифронтового Донбасса, обратиться сюда могут и жители Мариуполя.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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