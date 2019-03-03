Кто-то уничтожает: В Донецком ботаническом саду деревья пилят на дрова (Фото). Новости

В ботаническом саду временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка начата вырубка деревьев. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Донецк. Ктo-то yничтожает нaш бoтанический сaд, воpота на фoто выxoдят на Мaкшоссе напpотив плaтного бoтсада, оставляют после себя yжас», – пишет дончанин и публикует фото вырубки.

В комментариях горожане высказывают варианты причины вырубки.

Александр: «Это идет подготовка платных полянок для шашлычников»;

Фраудриверхивен: «Русские братушки ложили на твой ботанический сад»;

Женя: «Это идет крепление в шахту в выработку»;

Анита: «Это чистка деревьев для обновления и что бы люди под ветками не ползали»;

Алексей: «Это плановое мероприятие, его регулярно проделывают и никакие власти к этому отношения не имеют, это дендрологи решают, что, когда и как спилить. Не выдумывайте лишнего»;

Андрей: «У нас в Тельмановском районе под предлогом шахт все посадки повырезали, все подряд пилили»;

Серега: «Интересненько получается, что везде только и слышно: косят деревья пачками, я вот недавно лицезрел в нашей посадке в Буденновском районе тоже косить начали и чушь такую же кто-то выдавал, мол запланированное омоложение, так всегда делают и бла бла в таком роде. Только вот один момент на моей памяти – тут 25 лет нечего подобного не делали никогда, за исключением местной кафешки, которую построили подобным способом! Плановая вырубка больше похожа на чей-то бизнес-план для чьих-то карманов и кошельков...»;

Алексей: «Лес, ясен пень, "попилят". Он, конечно, не строительный, то есть совсем, но как дрова и опилки сойдет. У нас всегда пилят. Не в Донецке, а от Измаила до Алеутских островов, пилили, пилят и будут пилить, пока в головах мозги на место не станут»;

Андрей: «Ботанические дрова».

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