ДТП в Донецке: Машины врезались в Дом детского творчества (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинским властям Донецке на перекресте ул. Артема и пр-та Садового столкнулись два автомобиля. От удара один из них врезался в здание Дворца детского и юношеского творчества, второй выехал на тротуар на пешеходном переходе. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

О пострадавших не сообщается, но на месте ДТП присутствовали автомобили «скорой помощи».

Аварию обсуждают в социальных сетях: