ДТП в Донецке: Машины врезались в Дом детского творчества (Фото). Новости

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ДТП в Донецке: Машины врезались в Дом детского творчества (Фото)

ДН

03.03.19 11:42dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинским властям Донецке на перекресте ул. Артема и пр-та Садового столкнулись два автомобиля. От удара один из них врезался в здание Дворца детского и юношеского творчества, второй выехал на тротуар на пешеходном переходе. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

О пострадавших не сообщается, но на месте ДТП присутствовали автомобили «скорой помощи».

Аварию обсуждают в социальных сетях:

  • Раймонд: «Стрит-рейсеры недоделанные. Это хорошо, что в тот момент там люди не стояли»; 
  • Виктория: «Нормально так впоролись, светофоры, видимо, не для них там установлены. Сколько стою там, всегда поражают желающие проскочить»;
  • Андрей: «Надо контролировать себя за рулем. А то сел за модную машину и король, но, увы, таких королей полно на дорогах. И кто им виноват»;
  • Дмитрий : «В двух авто ни одна подушка не сработала»;
  • Леонид: «В 2014-м на этом перекрестке легковушка с танком не разошлись. Чему удивляться?».

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