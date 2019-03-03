ДТП в Донецке: Машины врезались в Дом детского творчества (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинским властям Донецке на перекресте ул. Артема и пр-та Садового столкнулись два автомобиля. От удара один из них врезался в здание Дворца детского и юношеского творчества, второй выехал на тротуар на пешеходном переходе. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.
О пострадавших не сообщается, но на месте ДТП присутствовали автомобили «скорой помощи».
Аварию обсуждают в социальных сетях:
- Раймонд: «Стрит-рейсеры недоделанные. Это хорошо, что в тот момент там люди не стояли»;
- Виктория: «Нормально так впоролись, светофоры, видимо, не для них там установлены. Сколько стою там, всегда поражают желающие проскочить»;
- Андрей: «Надо контролировать себя за рулем. А то сел за модную машину и король, но, увы, таких королей полно на дорогах. И кто им виноват»;
- Дмитрий : «В двух авто ни одна подушка не сработала»;
- Леонид: «В 2014-м на этом перекрестке легковушка с танком не разошлись. Чему удивляться?».
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