Широкое поле для адвокатов: Марчук об обвинении экс-главы Генштаба ВСУ в госизмене. Новости

У защиты экс-главы Генерального штаба ВСУ Владимира Заманы, который подозревается в государственной измене, широкое поле для работы. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), глава СБУ в 1991-1994 годах Евгений Марчук.

«Скажу откровенно, меня как-то серьезно с большим вопросительным и восклицательным знаком взволновала вся история с генералом Заманой. Я не знаю всей фабулы, и не могу комментировать все компоненты, которые там есть, но я точно знаю, что из тех кусочков, которые мне удалось услышать, и которые квалифицируются, как государственная измена, я себе представляю, какое огромное поле для адвокатов для защиты», – сказал он.

По его словам, из обвинения, которое выдвинуто экс-главе Генштаба ВСУ Владимиру Замане, настораживает сокращение воинских частей. «Что это квалифицируется, как измена. Я просто знаю такую фабулу из собственного опыта: есть государственная программа, сам начальник Генерального штаба ВСУ не может делать то, что захочет. Есть государственная программа, она принимается по достаточно сложной процедуре. Ее утверждает Кабинет министров, она проходит через СНБО. Если там были серьезные отступы от этой программы – это одна вещь», – говорит Марчук.

«Но есть еще такая вещь как бюджет и финансирование Вооруженных сил. Когда нет достаточно бюджетных денег на то, чтобы в хорошем состоянии содержать воинские части, наступает негативный процесс. В вооруженных силах есть такая процедура, как инспекторская проверка боеготовности военных частей. Я с этим столкнулся, став министром обороны. Начали проводить ревизию, и когда 5 лет любая часть – боевая или тыловая не боеспособна, а бюджетные деньги "ест", то такая часть не может дальше существовать», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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