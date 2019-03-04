Смерть под ногами: Житель Донецка прошел по взорванному Путиловскому мосту (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтовец показал, как сейчас выглядит Путиловский мост, расположенный в Киевском районе Донецка.

В мирное время по нему двигался транспорт в сторону Донецкого аэропорта.

«Путиловский мост. В 2015 году прорвались несколько танков Вооруженных сил Украины, и теми, кто здесь стоял на блокпосту, было принято решение взорвать мост, чтобы танки не пошли дальше в город», – напомнил блогер.

Путепровод шел над путями железной дороги, под самим мостом была автомобильная развязка. «Путиловский мост. Мост, который "лег". Его взорвали, и вот так получилось. А за мостом уже начинается улица Взлетная, бывший Путиловский автовокзал, автосалон Porsche, бывший автосалон. Шла и под мостом автодорога, но и по ней теперь не проехать», – комментирует Полтавец, двигаясь вдоль моста.

«Везде осколки от снарядов, везде… Осколки, следы от гусениц – смерть под ногами», – констатирует он.

Напомним, что Путиловский путепровод в части, где проходит транспортная развязка (ул. Взлетная), был взорван в январе 2015 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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