Nissan, Ford, Toyota: Как выглядят автосалоны в разрушенном районе Донецка (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтовец показал, как в марте выглядят автосалоны в разрушенном Киевском районе города, который подвергался наибольшим обстрелам в 2014-2015 годах.

Остановка «Полиграфическая». Напротив здания издательства «Радянська Донетчина» – бывший автоцентр Nissan. «Когда-то мы здесь покупали первую семейную машину. А сейчас – все заколочено и ничего не работает. Если подойти поближе к зданию, то срабатывает отпугивающая звуковая сигнализация», – поясняет Полтавец.

Далее по проспекту (на остановке «шахта им. Засядько», Киевский проспект, д. 50) раньше работал автосалон Ford – сейчас «осколками побитый и кое-где с разбитыми окнами». «Тоже – все заколочено, и ничего не работает. А если обратить внимание на тротуарную плитку – она вся покоцанная, но эти выбоины не от времени, а где-то рядом разорвалась мина и осколками повыбивало плитку. Потому что дальше плитка идет нормальная. А салон Ford – уничтожен… А рядом какой-то крупнокалиберный снаряд приземлился, как минимум, 152-й калибр. И плитку поподнимало – воронка целая, окружность, наверное, 7 метров. Это здесь была стоянка автосалона», – констатирует дончанин.

«Около Путиловского моста раньше автосалон был, не помню его название. Модные тачки тут раньше стояли – вот, что от него осталось… Вот спускаешься раньше с Путиловского моста…», – демонстрирует блогер бывший автосалон Toyota по Киевскому проспекту, 68.

А так указанные автосалоны выглядели в довоенное время:

Напомним, ранее Полтавец прошелся по взорванному в 2015 году Путиловскому мосту.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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