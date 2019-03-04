Все заколочено: Как выглядит сегодня Киевский проспект Донецка (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтовец продемонстрировал, как сейчас выглядит Киевский проспект, который из центра города ведет к взорванному в январе 2015 года Путиловскому мосту. Данный район подвергался массовым обстрелам в 2014-2015 гг., но до сих пор их последствия не ликвидированы.

«Восстановительный фонд Донецка у нас работает, конечно, просто "замечательно". Вы видите, людям поотрывало балконы, разбитые стекла. А до центра города здесь, в принципе, 7 минут на машине», – подчеркивает Полтавец, демонстрируя одну из пострадавших в результате обстрела многоэтажек, расположенную в начале проспекта.

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На «Ветке» он остановился у здания бывшей сети бытовой техники Comfy. «Плитка поотваливалась. Сейчас это уже не Comfy», – комментирует блогер, зачитывая на входной двери объявление, что магазин выехал в конце 2016 года.

Сейчас здание ранее популярной в Донецке торговой сети используется «под объявления», через которые дончанам предлагают оформить электронный пропуск для пересечения линии разграничения, восстановить украинские пенсии и выплаты, услуги пассажирских перевозок как на подконтрольные Украине территории, так и в Россию.

Начиная от «Ветки», трасса Киевского проспекта пустая. «Время – 12:00. Раньше были пробки, сейчас можно в футбол играть», – подмечает Полтавец. Тем не менее, время от времени автомобили здесь все-таки проезжают.

Дома в районе Киевского райисполкома до сих пор стоят «забитые фанерой», «балконы – без стекол, поломанные рамы». Но уже традиционно для пострадавших зданий – здесь все равно висит флаг «ДНР». При этом Полтавец отмечает, что жизнь на этой части Киевского проспекта продолжается, работают некоторые магазинчики, в уцелевших домах живут дончане. «Многое не снимаю, многое не показываю, но вот старые дома – "сталинки", 4-этажки – все побиты, у всех окна заколочены. Досталось этому району», – добавляет он.

Остановка «Полиграфическая». Здание издательства «Радянська Донетчина», в котором в мирное время располагалась типография и редакции многих СМИ Донецка и области, также сильно пострадало в 2014-2015 гг. Сейчас на начальных этажах заменили окна, выбитые взрывной волной, но верхняя часть пока так и остается поврежденной. «Одни ошметки торчат, без стекол, без ничего. Вот в таком это находится состоянии – убитое, заброшенное и никому не нужное. Здесь также установлен памятник – памяти журналистов республики», – описывает блогер.

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Помещения банков также стоят «заколоченными». «Нет у нас банковской системы, к сожалению. Это очень неудобно», – сетует дончанин.

С 2014 года «живая часть» района заканчивается на пересечении Киевского и Партизанского проспектов. «Сейчас это конечная остановка маршруток, дальше общественный транспорт не идет, здесь он разворачивается и отстаивается. Это – черта, здесь по вечерам заканчивают гореть фонари. Конечно, люди живут и дальше, но…», – комментирует блогер, показывая ситуацию около остановки «Партизанский проспект».

«Впереди – Путиловский мост. В 2015 году прорвались несколько танков Вооруженных сил Украины, и теми, кто здесь стоял на блокпосту, было принято решение взорвать мост, чтобы танки не пошли дальше в город. Рядом – больница (зеленое здание), но она не работает, т.к. это обстреливаемая зона, там в крыше просто дыры. Крыши нет», – идет по направлению к мосту Полтавец, демонстрируя поврежденные дома.

«Во дворах две спаленные машины стоят. Просто спаленные – один каркас. Но я их не снимал», – уточняет блогер.

Напомним, ранее Полтавец прошелся по взорванному в 2015 году Путиловскому мосту, а также показал бывшие автосалоны Nissan, Ford, Toyota по Киевскому проспекту.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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