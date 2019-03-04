Героиня «Ополченочки»: «Командир» танкового экипажа «ДНР» перешла на сторону Украины (Фото). Новости

Женщина, которую называли «символом "Новороссии"», прошла стремительную «военную карьеру»: от санитарки – до «командира» танкового экипажа незаконных вооруженных формирований на неподконтрольном украинским властям Донбассе. О ней сняли первый в «республиках» фильм «Ополченочка». Премьеру уже анонсируют на 9 мая. Но главная героиня ленты сбежала на подконтрольную украинским властям территорию, и теперь готова выступить в Гаагском трибунале.

Фильм в «Л-ДНР» рекламируется как «первый блокбастер» «республик». У героинь «Ополченочки» есть реальные прототипы: женский танковый экипаж «ДНР». Позывной «командира» – «Ветерок», имя – Светлана. Из нее сделали «символ» «республик». Феноменальная память и работоспособность быстро поднимали ее по карьерной лестнице в «республиках», вершиной карьеры стало «командование» «11-м полком».

Однако сейчас, когда готовится премьера, «Ветерок» рассказала о сотрудничестве с украинскими контрразведчиками. Именно они вывели Светлану из неподконтрольной территории. После побега она несколько месяцев отправляла селфи, убеждая своих бывших «работодателей», что находится в России, в Ростове. Изменить свою жизнь заставил личный мотив. «У меня есть здесь, надеюсь, друг, который мне гораздо ближе…», – сказала Светлана.

По ее словам, ее друг – сотрудник украинской спецслужбы.

«Ветерок» отправила украинским спецслужбам сведения и документы о модифицированном российском танке, который «проходит обкатку» на Донбассе.

Один из танков под Торецком, и еще 7 таких же, самую лучшую технику в «батальоне» незаконных вооруженных формирований, одновременно подорвали партизаны. Через несколько дней после взрывов Светлана уже была на подконтрольной территории. Однако ее дети, сын и дочь, оставались в Донецке. Работать с контрразведкой Светлана была согласна при условии, что на подконтрольную территорию вывезут ее детей. Этап за этапом контрразведчики проводили операцию, и успешно вывезли сына и дочь женщины.

Для того, чтобы узнать, кто подорвал танки, в «полк» Светланы был направлен новый «командир» – принимавший участие в аннексии Крыма и захвате Дебальцево. Именно его «заместителем» была Светлана. О нем и еще о 3-х десятках кадровых российских военных на Донбассе Светлана готова свидетельствовать на Гаагском трибунале. На своей «должности» женщина получила доступ к данным – алгоритму, по которому РФ может ввести войска в Украину, если Кремль даст сигнал. И об этом также Светлана расскажет в Гаагском трибунале.

Как сообщалось ранее, фильм «Ополченочка» рассказывает о некой Екатерине, которая в «ЛНР» собрала женский танковый экипаж и идет воевать против украинской армии. Работа над лентой началась в ноябре 2016 года, кастинг на главные роли стартовал в марте 2017 года – от будущих «танкисток» требовали внешность «волевую», а от мужского пола – обязательно «славянскую».

Съемки фильма длились около четырех месяцев и завершились 3 октября 2018 года. Предварительная дата премьеры – май 2019 года. На данный момент создатели представили трейлер картины.

Напомним, артисты Донецкого музыкально-драматического театра были задействованы в съемках первого художественного фильма «ЛНР» – «Ополченочка», в большинстве своем они были заняты в массовых сценах. А вот одну из главных ролей доверили «заслуженной артистке ЛНР» Наталье Стародубцевой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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