Намекает, что пора уже: В Донецке флаг «ДНР» изменил цвет (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке черно-сине-красный флаг «ДНР» изменил цвет. Данная новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях.
В частности, очевидцы сообщают, что выцвела наружная реклама «Автовокзалов Донбасса», возле касс в районе Крытого рынка.
«ГП "Автовокзалы Донбасса", кассы на Крытом рынке. Выцвела наружная реклама, у некоторых по этому поводу пэрэмога. А у меня вопрос другого плана. Если руки из ж*пы мешают заменить вывеску, или денег не хватает у ГП, незаконно отжавшего автостанцию – может ее надо вернуть собственнику, и он этот позор уберет?», – пишет автор поста и публикует фото.
«Автовокзалы Донбасса или...? Что с нашим флагом?», – пишут очевидцы в иной группе.
Некоторые дончане поясняют, что красная краска в полиграфической продукции через некоторое время пребывания на солнце выцветает и становится желтой. При этом многие жители Донецка видят в выцветших флагах – намек на возвращение Донбасса под контроль украинской власти:
- Владимир: «Он как бы намекает...»;
- Сергей З.: «Ага – намекает, что пора уже»;
- Сергей Ч.: «Да вот и правда, сливает Пушилин по полной»;
- Владимир: «Нехило. Чем дальше в лес, тем больше…»;
- Алексей: «Выгорание краски на солнце… Всегда красный цвет на плакатах, наклейках, бумаге через несколько месяцев или лет на солнце становится желтым»;
- Виктория: «Как-то двусмысленно выгорело»;
- Максим: «Т.е., что бы ни делали, все равно республика выгорит в Украину»;
- Дмитрий: «Как и первые номера днровские: красный выгорел, желтый получился»;
- Михаил: «Судя по тому, что происходит вокруг, то нас потихоньку сливают»;
- Люба: «Молодая республика... Подумаешь, цвет выгорел… Скоро и надписи не будет»;
- Марина: «Це зрада»;
- Рауль: «Это ДРГ, инфа сотка».
Ранее сообщалось, что в Донецке флаги «ДНР» стали желто-голубыми.
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