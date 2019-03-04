Намекает, что пора уже: В Донецке флаг «ДНР» изменил цвет (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке черно-сине-красный флаг «ДНР» изменил цвет. Данная новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

В частности, очевидцы сообщают, что выцвела наружная реклама «Автовокзалов Донбасса», возле касс в районе Крытого рынка.

«ГП "Автовокзалы Донбасса", кассы на Крытом рынке. Выцвела наружная реклама, у некоторых по этому поводу пэрэмога. А у меня вопрос другого плана. Если руки из ж*пы мешают заменить вывеску, или денег не хватает у ГП, незаконно отжавшего автостанцию – может ее надо вернуть собственнику, и он этот позор уберет?», – пишет автор поста и публикует фото.

«Автовокзалы Донбасса или...? Что с нашим флагом?», – пишут очевидцы в иной группе.

Некоторые дончане поясняют, что красная краска в полиграфической продукции через некоторое время пребывания на солнце выцветает и становится желтой. При этом многие жители Донецка видят в выцветших флагах – намек на возвращение Донбасса под контроль украинской власти:

Владимир: «Он как бы намекает...»;

Сергей З.: «Ага – намекает, что пора уже»;

Сергей Ч.: «Да вот и правда, сливает Пушилин по полной»;

Владимир: «Нехило. Чем дальше в лес, тем больше…»;

Алексей: «Выгорание краски на солнце… Всегда красный цвет на плакатах, наклейках, бумаге через несколько месяцев или лет на солнце становится желтым»;

Виктория: «Как-то двусмысленно выгорело»;

Максим: «Т.е., что бы ни делали, все равно республика выгорит в Украину»;

Дмитрий: «Как и первые номера днровские: красный выгорел, желтый получился»;

Михаил: «Судя по тому, что происходит вокруг, то нас потихоньку сливают»;

Люба: «Молодая республика... Подумаешь, цвет выгорел… Скоро и надписи не будет»;

Марина: «Це зрада»;

Рауль: «Это ДРГ, инфа сотка».

Ранее сообщалось, что в Донецке флаги «ДНР» стали желто-голубыми.

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