В «ДНР»: Жители Донецка жалуются на продажу «бесплатной» «гуманитарки» в больницах . Новости

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В «ДНР»: Жители Донецка жалуются на продажу «бесплатной» «гуманитарки» в больницах

ДН

06.03.19 11:48dnews.dn.uaНовости

«Республиканский» онкологический центр, Донецк. Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители жалуются на медицину. В частности, на то, что в онкологической больнице продают лекарства, которые есть в наличии и, как обещали «власти», должны были выдаваться бесплатно. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

«Достали! Онкология г. Донецка – это не больница... Это ад! Жителей ДНР обдирают, как последних лохов, причем нагло и без угрызений совести», – пишет автор поста Натали.

Некоторые жители Донецка считают, что от жалоб нет толку:

  • Марина: «Да на них уже не раз жаловались. Толку-то?»;
  • Игорь: «Систему не пробить»;
  • Константин: «Ха-ха… В больнице че им требовать. Они список напишут – и дуй в аптеку. А там уже 10-20 тыс. руб. (4-8 тыс. грн по местному курсу на 6.03.2019 – ред.) отваливай и будь здоров».

При этом люди отмечают, что в больницах есть бесплатные лекарства, «гуманитарка». При этом некоторые дончане рассказывают о том, что эту «гуманитарку» продают:

  • Алексей: «А деда моего лечили бесплатно (в городской онкологии). В областной онкологии на втором этаже висит список гуманитарных цитостатиков, которые выдают бесплатно»;
  • Анна К.: «Ой, не надо. Там есть гуманитарные препараты»;
  • Анна Л.: «Которые продают. Если бы сами не сталкивались с подобным – не поверила бы… У меня родной человек от рака умер. При нас подошел заведующий и сказал врачу, что поступили лекарства по гуманитарке. И только он отошел, к нам подходят и предлагают обсудить цену препарата. Я тоже работаю в больнице и даже у нас все знают, как в онкологии безбожно гребут»;
  • Илона: «Когда вы поймете, что гуманитарки на всех не хватит? Да и не все препараты вы можете получить бесплатно. Ау, 21-й век, найдите мне больницу, где лечат и оперируют бесплатно. Это точно будет не у нас!»;
  • Анна Лит.: «У меня после операции прошло 4 года. Из них два получаю дорогостоящие таблетки по гуманитарке. Осталось еще год пропить. Доктор сам предложил. Люди приезжают, химию бесплатно делают»;
  • Дарья: «А еще я знаю: они гумпомощь продают»;
  • Марина: «Ну да. Моему свекру их продавали. За немалую цену»;
  • Анастасия: «Не все онкопрепараты ко всем видам рака подходят. Гуманитарка есть, но для большинства больных эти препараты лишь первично подходят. А потом... Каждый месяц в онкологию по 40 тыс. руб. (16 тыс. грн – ред.) относим за химию… В гумпомощи нужных препаратов нет».

Также дончане обсуждают «помощь» жителям подконтрольной украинским властям территории, на которой отмываются деньги. «Зато программа воссоединения Донбасса отмывкой бабла на полную занимается», – пишет Денис.

Кроме этого, люди говорят о том, что подобная ситуация – во многих больницах:

  • Лена: «Почему только онкология? Возьмите любую больницу в нашем городе. Такая же обдираловка»;
  • Айдар: «Это да. Но просто в онкологии с лекарствами совершенно другой размах цен»;
  • Наталья: «У нас вся медицина вся страшно дорогая».

Напомним, в сфере медицины в лечебных учреждениях «ДНР» – острый дефицит кадров, а также лекарств.

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