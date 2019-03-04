Глава полиции Луганщины рассказал о нарушениях в ходе избирательного процесса. Новости

На Луганщине правоохранители сотрудничают с общественными организациями, которые наблюдают за избирательным процессом, и проверяют каждое сообщение о нарушении избирательного законодательства. Об этом рассказал начальник ГУ Национальной полиции в Луганской области Сергей Колесник.

«На сегодняшний день зарегистрировано 41 сообщение. По результатам рассмотрения этих сообщений о нарушении избирательного законодательства составлены 4 протокола, которые направлены в суд», – сказал он.

«Хотел бы отметить, что полиция вне политики, полиция аполитична. Мы будем реагировать и реагируем немедленно на каждое сообщение граждан о нарушении избирательного законодательства. Сразу же выставляем это сообщение на сайт, проводим в полном объеме проверку всех изложенных фактов», – добавил Колесник.

Начальник ГУ Национальной полиции в Луганской области напомнил, что в МВД Украины представили интерактивную карту, на которой отображаются зарегистрированные правонарушения в ходе избирательной кампании.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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