Сводка из зоны ООС за 3 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов 1 военнослужащий был ранен. Об этом сегодня, 4 марта, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял украинские позиции:

из минометов калибрами 120 и 82 мм – в районе Водяного;

из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы позиций подразделений Объединенных сил:

из минометов калибром 120 мм – вблизи Новозвановки, Новоалександровки и хутора Вольный (Золотое-4);

из минометов калибром 120 мм и автоматических станковых гранатометов – около Новолуганского;

из минометов калибром 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Попасной;

из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лобачево;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Крымского.

В штабе также сообщают, что 3 марта был сбит один БПЛА противника типа «Орлан-10».

С начала текущих суток противник дважды обстрелял из минометов калибром 120 мм позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 16 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 164 единицы. Обстрелам подверглись район "Вольво-центра" под Донецком; Горловка, ее поселки Гольмовский, шахты им. Гагарина; села Васильевка, Веселое, Жабичево, Ленинское (до переименования – Ужовка, – ред.), Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 8 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Донецкий и Каиново, сел Калиновка, Желобок и Сокольники. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».