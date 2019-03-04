В Луганской области не хватает полицейских. Новости

На Луганщине не хватает полицейских, но работа по комплектации личного состава проводится постоянно. Об этом рассказал начальник ГУ Национальной полиции в Луганской области Сергей Колесник.

«На сегодняшний день некомплект полиции Луганщины 20%. Данный некомплект не влияет на выполнение обязанностей полицейскими в полном объеме», – сказал он.

«Работа по комплектации ведется постоянно. 22 марта 30 человек приняли присягу – батальон "Луганск-1" принял присягу на площади в Северодонецке. Они пополнили ряды полиции Луганщины», – добавил Колесник.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в Луганской области по результатам работы правоохранителей наблюдается уменьшение зарегистрированных на территории региона правонарушений на 4,2%, с 10 тыс. до 9,6 тыс.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: