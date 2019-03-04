В Украине небезопасно вводить двойное гражданство, – Тука. Новости

В Украине небезопасно вводить двойное гражданство. Такое мнение сегодня, 4 марта, высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Я как гражданин не могу воспринять и пока мне никто не доказал обратного, о целесообразности, а главное – безопасности тезиса о принятии двойного гражданства. И это абсолютно не касается того, о какой стране идет речь. У меня много вопросов, на которые я не получил пока ответов», – сказал он.

«Если, например, человек имеет двойное гражданство, а на территории нашей страны объявляется военное положение, как себя будет вести этот человек – как гражданин Украины или как гражданин другой страны? Пока я не получил никаких ответов, кроме как общих тезисов, стоит это делать или не стоит этого делать», – продолжил Тука.

По его словам, есть риски, связанные с двойным гражданством. «Пока что я вижу большую опасность в том, что россияне в очередной раз могут воспользоваться таким фактором как двойное гражданство. Если какое-то количество наших граждан получит второе гражданство Российской Федерации, то запросто может быть использован тезис – "для защиты граждан России". Сейчас продолжается такой процесс на территории оккупированного Донбасса», – отметил замминистра МинВОТ.

«Нужно думать наперед, и об остальных наших соседях. Это касается не только соседей. У нас есть позорные случаи, когда люди избегали уголовной ответственности за свои поступки, используя гражданство других стран», – добавил Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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