Мастер из Северодонецка подарит Мариуполю скульптуру, сделанную из осколков снарядов. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) мастер Александр Моисеенко из осколков снарядов РСЗО «Град» и «Ураган» сделал скульптуру, которую отправит в Мариуполь (Донецкая обл.). Это его подарок в память о теракте в городе, в результате которого 24 января 2015 года погибли 29 человек, ранения получили около сотни жителей микрорайона «Восточный».

Над металлическим светильником из обломков снарядов Александр работал 4 дня. Скульптура станет частью памятной стелы. «Видел это видео, на котором едут гражданские машины и в жилые кварталы летят осколки "Града". Это пламя из осколков на этой лампе переигрывает, заставляя их полыхать», – рассказывает мастер.

Основу светильника он сделал из хвостовой части ракеты РСЗО «Ураган», которую в мастерскую ему привезли военные. «Мы не помним свою историю, мы не помним эти ужасы, которые прокатились по нашей земле давно и недавно. Эта работа – это моя попытка помочь ребятам сделать такую вещь, которая заставит людей помнить о том, какая страшная война», – отмечает Александр.

Кроме светильника, мастер подарит Мариуполю и скульптуру военного корабля. Работать над созданием скульптур он начал с 2014 года, с того момента создал из осколков снарядов и военной техники более 30 работ, большинство из которых подарил военным.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: