В Славянске в психиатрической больнице массово нарушают права пациентов. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) по результатам мониторинговых визитов по соблюдению прав человека в психиатрической больнице выявлено много нарушений, о которых составлены акты. Об этом рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский.

По его словам, в психиатрической больнице в Славянске ни в одном отделении нет соответствующего доступа пациентов к воде. «У них очень сложная процедура для этого. Когда мы это выявили, нам начали говорить, что они все исправят. Но мы же могли и не прийти, или пришли бы в конце года, люди не могли бы пользоваться водой», – сказал он.

«Мы выявили просроченные лекарства среди тех, которые были в наличии. Это мы тоже задокументировали. Потом – нет индивидуальных планов реабилитации для пациентов. Например, у человека, у которого нет семьи, когда он только поступил в больницу, записано [в медкарте] "семейная терапия". Какая же семейная терапия, если человек одинокий? Ну, и в целом таких планов нет. Это говорит о том, что пациентами должным образом не занимаются», – сообщил Лисянский.

Он отметил, что в мужском отделении психиатрической больницы «совсем ужас». «Если в женском отделении более-менее все новое, есть мебель, то в мужском отделении все очень плохо. Мужчин не выводят на прогулки вообще. Есть двор, куда их нужно выводить, но их не выводят», – рассказал представитель омбудсмена.

«Мы выявили очень много там нарушений», – добавил Лисянский.

В ближайшие два месяца офис омбудсмена будет следить за устранением выявленных нарушений в этом лечебном учреждении, а поскольку проверили всего три отделения из 5, остальные два планируют проверить в конце марта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по аудиоматериалам «Громадське радіо»