Опять вырубили: В «ДНР» жалуются на проблемы со связью . Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области наблюдаются перебои со связью. Об этом сегодня, 4 марта, пишут местные жители в соцсетях.

В частности, перебои со связью наблюдаются в Донецке, Макеевке и Горловке:

Станислав: «Опять "Водафон" вырубили… Макеевка. Странно, может на ближайших БС света нет, в поиске сетей отсутствует Vodafone 2G (район "Пассажа")»;

Шура: «Сложности в предоставлении сервисов "Феникс" и "Комтел"... Перепады с "Водафоном", думаю, из той же оперы»;

Алексей: «Наша сказка хороша – начинай сначала»;

Сергей С.: «Причину придумали»;

Сергей Х.: «Типа, было плохо, починили, стало хуже?»;

Юра: «У меня тоже хреновая связь (Горловка), приходится переспрашивать»;

Мария: «У меня на Буденновке (Буденновский р-н Донецка – ред.) слышно через раз»;

Игорь: «Да уже пару недель ж*па, и только заметили, что квакает??».

В «минсвязи ДНР» сегодня заявили, что перебои со связью – из-за перебоев с электропитанием.

«В связи с перепадами электропитания, которые произошли в большинстве городов республики, возможны кратковременные сложности в предоставлении сервисов "Феникс" и "Комтел"», – говорится в сообщении.

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как сообщалось ранее, «республиканский» мобильный оператор «Феникс» изначально и до сих пор имеет украинскую нумерацию +38071. «Министр связи ДНР» Виктор Яценко пояснял, что нынешняя нумерация была выбрана им произвольно, без согласования с Международным союзом электросвязи. При этом в марте 2018 года Яценко заявил, что готовит перевод абонентов «Феникса» на российский код «+7». Однако до сих пор этого не произошло по ряду причин, одна из них – политика РФ. В МинВОТ утверждают, что в «ДНР» «местный мобильный оператор, работающий на захваченном украинском оборудовании приносит оккупационным администрациям почти 35 млн грн в месяц, 420 млн грн в год».

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