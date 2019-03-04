Ситуация в пунктах пропуска днем 4 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Nadia: «12:41. Из Украины в Майорске везде пусто, проехали быстро. На въезд Никитовка очередь машин 30-40. Не критично, но перевозы присутствуют как всегда»;

Nadia: «12:57. В Украину в Майорске на "нуле" никого, а в Никитовке очередь есть, но пока не видно сколько»;

Nadia: «13:27. 22 машины перед паспортом в Никитовке. В сторону Украины»;

Ботан: «13:55. Майорск в Донецк 10 авто. Пеших не много»;

Ботан: «14:25. В Украину Майорск – пусто. "Нулевой" в Украину – пусто в обе стороны (Майорск). ДНР в Донецк машин 30 (Майорск)».

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «11:00. "Каргилл". На 11 часов машин 30, льготы 5 . Это в Донецк. Из Донецка "Каргилл" 55 обычной и 30 льготы. Движение обычное – полчаса – 12 машин»;

Лара: «11:32. Марьинка в Донецк 10 машин»;

Лара: «12:09. "Каргилл" в Донецк до 20 машин общей. До 10 льготной».

КПВВ «Новотроицкое»:

Анна: «12:00. Новотроицк в Донецк пеших мало, машин до 10. Из Донецка тоже почти никого. "Перлына" – пустота, машин нет, пешие сразу проходят на межблокпостовый автобус»;

Анна: «13:08. Еленовка из Донецка 60 +8 льготка час назад было. Протяжки каждые 30 мин, в одну полосу. В Донецк 47 + 25 льготка».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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