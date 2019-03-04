Донетчина: ТОП-10 городов, где больше всего зарегистрировано переселенцев. Новости

В Донецкой области по состоянию на 28 февраля официально зарегистрировано 487 611 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).
«По состоянию на 28.02.2019 на территории Донецкой области учтено 409 438 семей и 487 611 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 100 918;
- дети – 65 375;
- лица с инвалидностью – 17 176;
- пенсионеры – 304 142.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 023 человек. Далее ТОП-10 городов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Краматорск – 47 701;
- Славянск – 34 734;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 049;
- Константиновка – 22 149;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 359;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 693;
- Селидово – 15 532;
- Покровск (до переименования – Красноармейск) – 14 609;
- Дружковка – 10 168.
Также наибольшее количество ВПЛ зарегистрировано в районах:
- Волновахский район – 50 498;
- Марьинский район – 19 078;
- Славянский район – 18 340;
- Мангушский р-н – 13 846;
- Великоновоселковский р-н – 13 397.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на сегодня, 4 марта, учтены 1 млн 364 тыс. 578 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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