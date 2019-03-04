Донетчина: ТОП-10 городов, где больше всего зарегистрировано переселенцев. Новости

В Донецкой области по состоянию на 28 февраля официально зарегистрировано 487 611 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 28.02.2019 на территории Донецкой области учтено 409 438 семей и 487 611 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 100 918;

дети – 65 375;

лица с инвалидностью – 17 176;

пенсионеры – 304 142.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 023 человек. Далее ТОП-10 городов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Краматорск – 47 701;

Славянск – 34 734;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 049;

Константиновка – 22 149;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 359;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 693;

Селидово – 15 532;

Покровск (до переименования – Красноармейск) – 14 609;

Дружковка – 10 168.

Также наибольшее количество ВПЛ зарегистрировано в районах:

Волновахский район – 50 498;

Марьинский район – 19 078;

Славянский район – 18 340;

Мангушский р-н – 13 846;

Великоновоселковский р-н – 13 397.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на сегодня, 4 марта, учтены 1 млн 364 тыс. 578 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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