Донетчина: ТОП-10 городов, где больше всего зарегистрировано переселенцев. Новости

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Донетчина: ТОП-10 городов, где больше всего зарегистрировано переселенцев

ДН

04.03.19 21:16dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 28 февраля официально зарегистрировано 487 611 внутренне перемещенных лица (ВПЛ). 

«По состоянию на 28.02.2019 на территории Донецкой области учтено 409 438 семей и 487 611 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 100 918;
  • дети – 65 375;
  • лица с инвалидностью – 17 176;
  • пенсионеры – 304 142.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 023 человек. Далее ТОП-10 городов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Краматорск –  47 701;
  • Славянск – 34 734;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 049;
  • Константиновка – 22 149;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 359;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 693;
  • Селидово – 15 532;
  • Покровск (до переименования – Красноармейск) – 14 609;
  • Дружковка – 10 168.

Также наибольшее количество ВПЛ зарегистрировано в районах:

  • Волновахский район – 50 498;
  • Марьинский район – 19 078;
  • Славянский район – 18 340;
  • Мангушский р-н – 13 846;
  • Великоновоселковский р-н – 13 397.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на сегодня, 4 марта, учтены 1 млн 364 тыс. 578 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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