На Донетчине у дороги нашли артиллерийский склад времен Второй мировой (Видео). Новости

В Донецкой области во время ремонта трассы «Лиман – Доброполье» дорожные работники натолкнулись на артиллерийский тайник: почти 30 снарядов и обломки противотанковой пушки времен Второй мировой войны. Ремонтники вызвали саперов, которые обезвредили боеприпасы.

Экскаваторщик Сергей Сербин работает у поселка Андреевка, расчищает обочины для будущего расширения трассы «Лиман – Доброполье». Рассказывает, с очередными корнями из почвы извлек снаряды. Паниковать не стал, вызвал саперов. «Копал и выкопал. Высыпал с ковша все – не взорвался и нормально», – сказал он.

Военные достали из земли 29 целых противотанковых снарядов калибром 76 миллиметров, фрагменты еще пяти боеприпасов и обломки пушки. Им более 70 лет. По словам сельского головы, такая находка здесь не первая. Ранее местные выкапывали минометные и противотанковые мины, и даже братские могилы. «Да, такой арсенал, который если бы рванул, то яма была бы, пожалуй, в 5-10 раз больше, чем эта яма. И опасно для трассы. Поэтому могут тоже взорваться. Поэтому это опасная находка», – говорит голова Андреевского сельского совета Николай Дихтенко.

Как подтверждают спасатели, такие снаряды остаются боеспособными почти век. «Несмотря на то, что данные боеприпасы – времен Второй мировой войны, они все еще сохраняют свои свойства взрываться и при детонации могут нанести значительный вред здоровью человека или даже вызвать смертельный исход», – сообщила пресс-офицер ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Александра Кочергина.

Вблизи поселка Андреевка проходили две линии обороны: советская и немецкая. Поэтому спасатели предполагают, что остатки тех боев еще не раз найдут во время реконструкции дороги.

Источник: ТК «Донбасс»

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