В Донецк пришла Масленица (Фото). Новости

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В Донецк пришла Масленица (Фото)

04.03.19 22:35dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook/Донецк.Штрихи к потрету

В неподконтрольном украинской власти Донецке на б. Пушкина установили фигуру из соломы, символизирующую конец зимы. 

Об этом в группе «Донецк. Штрихи к портрету» в Facebook пишет дончанин Сергей Белый, разместив соответствующие фото.

«Масленица пришла. 4 марта 2019 года», – подписал фото дончанин.

Напомним, ранее дончане показали, как выглядел Донецк в первый день весны.

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