В Донецк пришла Масленица (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке на б. Пушкина установили фигуру из соломы, символизирующую конец зимы.
Об этом в группе «Донецк. Штрихи к портрету» в Facebook пишет дончанин Сергей Белый, разместив соответствующие фото.
«Масленица пришла. 4 марта 2019 года», – подписал фото дончанин.
Напомним, ранее дончане показали, как выглядел Донецк в первый день весны.
Читайте также:
- Мрачно и жутко: Житель Донецка показал, как выглядит город в январе (Видео)
- В «ДНР»: Житель Донецка показал, как выглядит бассейн «Спарта» (Фото)
- Из покупателей – я и еще двое: Житель Донецка показал «Амстор» на бульваре Шевченко (Фото)
- Жилье «за бесплатно», зарплаты в $40, баррикады у «МГБ»: Житель Донецка показал город и рассказал о нюансах выживания (Видео)
- При зарплате в $90: Как выглядит Донецк в «час пик» (Фото)
- Людей столько, что проехать невозможно: Велопрогулка по Донецку (Фото, видео)
- Пустой ли Донецк: Блогер проехал по пяти районам города (Видео)
- Появляются люди: Житель Донецка показал первый торгово-развлекательный центр города (Видео)
- Район ОЦКБ, «Обжора», «Золотое кольцо»: Блогер показал, сколько людей в Донецке (Фото)
- Первый день весны в Донецке (Фото)
Комментарии