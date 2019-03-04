В Донецк пришла Масленица (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке на б. Пушкина установили фигуру из соломы, символизирующую конец зимы.

Об этом в группе «Донецк. Штрихи к портрету» в Facebook пишет дончанин Сергей Белый, разместив соответствующие фото.

«Масленица пришла. 4 марта 2019 года», – подписал фото дончанин.

Напомним, ранее дончане показали, как выглядел Донецк в первый день весны.

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