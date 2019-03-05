Это издевательство: Командир «ДНР» рассказал, как получал «республиканский» «паспорт». Новости

В «ДНР» представители незаконных формирований (НВФ) жалуются, что у них нет никаких льгот, что новое «правительство» во главе с Денисом Пушилиным о них не заботится, а главная проблема – это им получить «паспорт ДНР». Об этом в видеоинтервью российскому военкому рассказал командир роты батальона «Восток» с позывным «Дядя Жора».

Он отметил, что их рота дислоцируется под Донецком в районе Промзоны. Многие воюют не один год, и за это время у многих украинские паспорта стали просроченными, кто-то потерял документы и пр. Из-за проблем с получением «паспортов ДНР» в роте многие «служат» по «справкам».

«Льгот мы никаких не получаем, ни соцпакетов. Но основная трудность – получить паспорт ДНР. А паспорта нужны, чтобы служить в подразделении. Оформить паспорт – это занимает много времени – очереди в паспортных столах, никто тебя не пропустит, хоть ты и с передовой приехал. Боец приезжает – к нему никакого уважения там. Вот дали бойцу двое суток увольнительных, как бы на отдых, чтобы побыть с семьей, а он их тратить только на то, чтобы собрать бумажки – на кабинеты и бюрократию. А многие бойцы с той [украинской] территории, все документы там остались. Ладно, хоть свидетельство о рождении уже здесь можно получить, возобновить. А, например, аттестаты, дипломы… И вот боец находится здесь уже 5-й год, как он может съездить к себе домой и взять эти документы? А все это требуют», – возмущается «Дядя Жора».

Он привел пример, как помогает своему подчиненному оформлять «паспорт ДНР», на что ушел почти год. «Не реальные вещи происходят. Я сейчас бойцу делаю паспорт ДНР. Так пришлось потрать почти год (!). Это на суды, чтобы доказать, где он был, чтобы свидетели подписались, что знают, что он воевал, и т.д. Это просто издевательство какое-то», – продолжает представитель НВФ.

На данный момент в роте воюют по «справкам». «Есть только справки, что они делают паспорта. Никакого уважения, льгот каких-то. То одну фотографию нужно было принести, потом уже другую, чтобы 80% лица на ней было. Меня лично гоняли с этими фотографиями дважды: сделай фото на паспорт, пошел – сделал. Проходит время, они мне звонят: нет, эта фотография уже не подходит, нужна уже другая фотография. А это же тоже стоит денег: сама фотография, плюс приехать туда – это потратить топливо, или за проезд заплатить, а еще личное время», – говорит «Дядя Жора».

При этом отмечает, что «паспорта» людям все равно нужны – например, чтобы в Россию поехать, чтобы потом на работу в «ДНР» устроится. «Но его получить – это большая проблема», – в очередной раз подчеркивает он.

Также данный командир возмущен равнодушием к «бойцам» на передовой со стороны нового «правительства», в частности, «главы ДНР» Дениса Пушилина. «Я не вижу расположения правительства к тем, кто на фронте. Вообще его не вижу. Помощи мы не видим. Даже элементарно – погиб боец, здесь, на Промзоне. Это потеря кормильца, остались жена и двое дочерей – одной год-полтора, вторая тоже маленькая. Работать она поэтому пойти не может еще. За потерю кормильца ей ничего не платят, потому что у нас нет статуса ополченца. В Луганске я слышал, такое есть, а здесь – нет. Делаем как – делаем внештатную ставку, начисляем зарплату, привозим ей. Но ей одной покормить двоих детей… От государства она помощи тоже не видит. Чтобы ей перекрыть крышу, добиться гвоздей и шифера – это большая проблема. Наше правительство не хочет помогать. Я не знаю, о чем они вообще думают», – рассказал «Дядя Жора».

Он возмущен, что при этом Денис Пушилин после того, как возглавил «республику» и с учетом ликвидации прежнего «главы ДНР» Александра Захарченко, первым делом позаботился о своей семье. «Вот пусть бы глава наш новый [Денис Пушилин] приехал сюда и недельку пожил. Может, где-то он и ездит, но здесь я его не видел ни разу. Вот Пушилин издал закон, что если что-то с ним случится, то его семье пожизненно будут что-то выплачивать. Вот о своей семье он побеспокоился, а о семьях бойцов кто будет думать? Целое государство не может побеспокоиться о тех, кто за него погиб», – акцентирует представитель НВФ.

Он подчеркивает, что, в том числе из-за такого отношения к ним многие бросили «армию». «Многие бросили. Хотя очень много было идейных. Сейчас идейных осталось меньше», – резюмировал «Дядя Жора».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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