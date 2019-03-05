Без пепси и колы: Как в Донецке работает «ДонМак» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в местном «ДонМаке» (фаст-фуд, работающий на мощностях «МакДональса») стоимость на аналоги гамбургера и «Биг мака» идентичны российским, но на 17% и 43% соответственно дороже, чем в украинской сети «МакДональдс». Об этом рассказал дончанин, посетивший «ДонМак», расположенный рядом с автовокзалом «Южный».

Он купил гамбургер, «Бик-мак» (в донецком фаст-фуде он пишется через «к», а не как привычный «Биг мак») и напиток.

Стоимость гамбургера – 50 руб. (21 грн по местному курсу валют). «Кстати, такая же цена в "Макдональдсе" в России – тоже 50 руб. В Украине я посмотрел, такой гамбургер стоит 18 грн. Надкусил, попробовал. Хоть 50 руб. – это и не большая цена, но совсем нет соуса – очень все сухо, мало соуса. Булочка – вкусная. Котлета – ну, такая… тоненькая. Но очень все сухо», – комментирует дончанин.

«Бик-мак» с двумя котлетами – 130 руб. (53 грн). «Котлета, если честно, выглядит не аппетитно. С какими-то черными (может, подгоревшими) вкраплениями. Вторая (нижняя) котлета выглядит получше. В "Макдональдсе" в России цена за "Биг мак" тоже 130 руб., а в Украине – 37 грн. Попробовал "Бик-мак". Довольно неплохо, намного лучше, чем гамбургер за 50 руб. В "Бик-маке"и сыр есть, и двойная котлета. То есть за 130 руб. вы получаете и больше, и вкуснее. Но с другой стороны, за 100-120 грн уже шаурму можно купить», – оценивает блюдо парень.

«По напиткам – не было ни пепси у нас, ни кока-колы. Какой-то обычный напиток. Просто из бутылки, по всей видимости, налили. Стоит такой стакан – 40 руб. (16 грн). Попробовал – обычный напиток. Такой же, как в магазине полтора литра за 30 руб. (12 грн)», – дополнил дончанин.

Удивило посетителя, что доступ в санузел – через код, который указан на чеке.

«В целом – минусы и плюсы. Нельзя сказать, что все ужасно. Оценил бы я это все на "4" с "минусом". Во-первых, я сначала зашел, чтобы подождать товарища и согреться. Но в "ДонМаке" холодно, прохладно. Во-вторых, слишком громко играет музыка – как будто ты в бар какой-то зашел пиво выпить или кальян покурить. В-третьих, нельзя посетить санузел, если у тебя нет чека с кодом», – резюмировал дончанин, добавив, что цены «в Украине немного дешевле, чем в Донецке и России».

Как сообщалось ранее, с июля по октябрь 2016 года в Донецке на базе имевшихся трех ресторанов быстрого питания McDonald’s открыли местный аналог «ДонМак». Изначально заведение хотели назвать «МакДоном», но узрели возможность неприличных ассоциаций.

Полуфабрикаты в «ДонМак» поступают с ростовской фабрики американского бренда, полиграфию для упаковок печатают в Донецке.

«ДонМак» в Донецке отличает от «МакДональдса» смешение торговых марок. Помимо продукции, похожей на «макдональдскую», здесь присутствуют картофельные чипсы, круассаны, напитки местного производства типа «Колокольчик», молочные десерты донецкой фирмы «Лучиано», куриные стрипсы и крылья наподобие фастфуда KFC и пр. Также донецкой сети продают пиво.

Цены в «ДонМаке» соответствуют российскому «МакДональдсу» – разница +/- 2-9 руб. При этом уровень зарплат россиян в разы выше доходов жителей нынешнего Донецка. Даже зарплаты сети фастфудов несравнимы: в «ДонМаке» сотрудник, стоящий на кассе, получает 7 500 руб. (3 100 грн) в месяц, в России в «МакДональдсе» в зависимости от региона – 20-35 тыс. руб.

В связи с действием в «ДНР» комендантского часа, «ДонМаки» работают до 21:00, а автораздача – до 22:00.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: