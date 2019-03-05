Народ сгибается: Ходаковский заявил, что «ДНР» нужно идти на диалог с Киевом. Новости

«ДНР» находится в такой ситуации, что для нее желателен диалог с Киевом. При этом не факт, что такой диалог интересен Украине. Об этом в ходе интернет-конференции заявил экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Нельзя быть ретроградом, и нельзя кричать на каждом углу – нет, мы против. Народ сгибается. Поэтому я бы начал торговаться, я бы начал разговаривать по вопросу наших экономических взаимоотношений. Потому что был период, когда мы кричали, что это недопустимо. Когда у людей в кошельках оставались заначки, был период, когда мы кричали, что такие переговоры недопустимы. Сейчас я считаю, что для нормализации, какого-то оживления экономики торговля с Украиной нам нужна и желательна. Поэтому в контексте наших экономических взаимоотношений, я считаю, что наш диалог возможен и даже желателен», – сказал он.

При этом Ходаковский не уверен, что при нынешнем состоянии «республики» такой диалог будет интересен Украине. «Еще в 2015 году я говорил, что мы должны явить такой пример на наших территориях, который Украине был бы нужен. Но политтехнологические усилия оказались абсолютно никчемными. Потому что они ("власти ДНР", – прим. ред.) попытались сделать видимость каких-то позитивных преобразований, но открытость информационного пространства развенчала этот миф и продемонстрировала настоящие "результаты", которые видит и Украина, и мы. И мы, конечно, не довольны этими результатами. Потому что это профанация, имитация каких-от серьезных преобразований, создание шапочных институтов», – пояснил он.

«Задача правительства – просто распределять бюджет, львиную долю которого предоставляет Россия. Распределять и не разворовывать. Чего, к сожалению, не делается. Это, к сожалению, не тот опыт, который мы должны распространять в Украину», – резюмировал он.

Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся от своего движения «Патриотические силы Донбасса» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден выехать из «республики» в Россию, якобы опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».

Как сообщалось ранее, в 2017 году Ходаковскому исполнилось 45 лет, нужно было вклеить вторую фотографию в украинский паспорт. Естественно, он не смог этого сделать, в итоге его паспорт гражданина Украины оказался просроченным. В виду этого он вынужден был оформить «паспорт ДНР», по которому сейчас и существует.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube