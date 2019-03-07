Мы нечто отдельное: Ходаковский о возможных сценариях для «Л-ДНР». Новости

Выдача российских паспортов может кардинально изменить ситуацию в плане интеграции «Л-ДНР» с Россией, но РФ может пойти на это только в случае, если ей не удастся навязать Украине свой сценарий по Донбассу. Об этом в ходе интернет-конференции заявил экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Люди, получившие паспорта ДНР, получили их не просто так – пришел, расписался в получении и ушел. С этими людьми проводилась определенная административная работа, в отношении их проводилась отдельная работа: заводились формы, проводились спецпроекты, личности подтверждались. И когда речь зайдет о выдаче им российских паспортов, то по ним хотя бы какая-то общая работа уже проведена», – сказал он.

«Уже составлены списки тех, кто потенциально может претендовать на российский паспорт. Это как раз та категория, которая должна быть подвергнута или не должна быть подвергнута амнистии со стороны Украины», – заявил Ходаковский.

По его словам, выдача российских паспортов сторонникам «ДНР», воевавшим против Украины, возможна в результате нескольких сценариев, один из которых – возвращение неподконтрольных территорий под контроль Украины: «Мы интегрируемся, у нас здесь создается какая-то автономия, но есть условие, чтобы все люди, которые были активными участниками, всех с территории убрать. Им нужны российские паспорта. На самом деле я в эту конструкцию не верю, потому что очень много людей, которые нежелательны для России после того, как их выдавят из этой территории».

«Вопрос выдачи российских паспортов будет зависеть исключительно от внешней политики. Если начнет побеждать военный сценарий, когда не удастся это реализовать – парламентское большинство, договороспособные силы и прочее, то России ничего другого не останется, кроме как идти ва-банк и углублять нашу интеграцию с Россией. Она и сегодня глубокая, но не настолько глубокая, чтобы мы себя чувствовали частью России. Наоборот, нам всячески подчеркивают, что мы нечто отдельное, а вопрос с паспортами поменяет ситуацию очень радикально», – считает Ходаковский.

В ходе этой же интернет-конференции Ходаковский заявил, что «ДНР» находится в такой ситуации, что для нее желателен диалог с Киевом. При этом не факт, что такой диалог интересен Украине. Он также уверен, что в «ДНР» местные жители не понимают, что происходит, а предпосылок для возвращения выехавших на подконтрольную Украине территорию людей пока нет.

Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся от своего движения «Патриотические силы Донбасса» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден выехать из «республики» в Россию, якобы опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».

Как сообщалось ранее, в 2017 году Ходаковскому исполнилось 45 лет, нужно было вклеить вторую фотографию в украинский паспорт. Естественно, он не смог этого сделать, в итоге его паспорт гражданина Украины оказался просроченным. В виду этого он вынужден был оформить «паспорт ДНР», по которому сейчас и существует.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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