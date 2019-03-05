Легкий металл закончился: В «ДНР» подорожал металлолом. Новости

На временно неподконтрольной территории Донецкой области в пунктах приема металлолома повысили цены на сданное вторсырье. Об этом в социальных сетях пишет местный житель Александр Болотин.

«До национализации лом черного металла был 5 руб/кг (около 2 грн по курсу местного банка – прим.). После и очень долго, до февраля этого года 2 руб/кг. Но начался подъем! На прошлой неделе металл был по 3 руб/кг, а на этой поднялся до 4руб/кг», – написал он.

Болотин это считает, что «улучшается что-то с металлургией».

При этом в комментариях дончане пишут, что повышение цены связано с тем, много предприятий уже вырезали на металлолом и вторсырья становится мало.

Андрей: «"Легкий" лом закончился. Остался трудный, себестоимость добычи которого выше (резка, транспорт, согласования и разрешения). А в Ростове-на-Дону прямо на обочинах, лом принимают по 12-15 руб/кг. Прикольно»;

Сеня: «Просто уже все за 5лет вырезали. Дефицит»;

Кирилл: «Не все, еще Точмаш остался))хорошие длинномеры с металлом едут»;

Павел: «Курс лома к рублю».

Напомним, в ситуации реинтеграции Донбсса в экономическом сегменте в течение 2018 года наблюдались только негативные тенденции.

Ранее сообщалось, что жительница неподконтрольного украинской власти Донецка показала, как в декабре выглядит поселок Октябрьский, примыкающий к аэропорту, к линии фронта.

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