Украина продолжает вести прямые переговоры с Россией по Донбассу, – Черныш. Новости

Россия оказывает политическое давление на Украину, блокируя процесс переговоров по украинским военнопленным морякам, заложникам в «Л-ДНР» и другим вопросам, которые обсуждаются на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш.

«Сейчас есть целый ряд политиков в Украине, которые призывают к "прямым переговорам" [с "Л-ДНР"], а прямые переговоры с Россией – нет проблем, мы и сейчас ведем прямые переговоры. Это же миф, что мы не ведем прямых переговоров [с РФ]. А в Минске чем мы занимаемся? Прямыми переговорами с Российской Федерацией», – сказал он.

Черныш подчеркнул, что украинские власти не намерены вести переговоры с представителями «Л-ДНР», поскольку их полностью контролируют российские кураторы.

«Нам говорят: "Ведите переговоры с теми, кто там якобы управляет". Они же (россияне, – прим. ред.) и руководят. Мы же с ними и пытаемся вести переговоры: и по заложникам, и по военнопленным. Но они переговоры не ведут, то им не такие переговорщики с Украины, им нужны какие-то определенные переговорщики», – пояснил глава МинВОТ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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