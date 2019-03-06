В Краматорске исчезли 2,5 млн грн, выделенных на ремонт поврежденной снарядами двухэтажки (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) исчезли 2,5 млн грн, выделенных на ремонт поврежденного в июне 2014 года снарядами двухэтажного здания. От ремонта, сделанного за эти деньги, остались стены в трещинах, ободранный потолок и аварийный пол.

В июне 2014 года в этот дом попали два снаряда. Чудом люди уцелели, однако остались без крыши над головой. Многие жильцы этого дома выехали, а две пенсионерки, которым некуда деваться, живут в аварийных помещениях до сих пор, и все это время в суде продолжается дело о присвоении денег должностными лицами.

Во время обстрела Краматорска чудом уцелела мать Надежды Жигайло, которая находилась дома. «Мы не знали, что происходит. Потом она перезвонила и сказала: "Надя, вам больше негде жить – снаряд попал в квартиру"», – рассказывает женщина.

Еще один снаряд разрушил крышу дома, 1,5 года стены были фактически без кровли. Как выглядит одна из квартир после ремонта, показала пенсионерка Наталья Бинько. Женщина радуется, что хоть с крыши теперь не капает. «Тут ужас, что было – по щиколотку воды. Крыша была дырявая и все по стенам текло, все было на полу», – вспоминает она.

Фото: скриншот видео «ТСН»

Единственная соседка сейчас ее – тоже пенсионерка Наталья Калиниченко. «Текло по всем стенам. Мебель расслоилась, ее пришлось выкинуть и ковры – все это сгнило», – рассказала женщина.

Фото: скриншот видео «ТСН»

Местные власти обещали, что поврежденную двухэтажку восстановят и люди смогут вернуться домой, но в 2015 году ремонтные работы остановили. Чиновники ответили жителям письмом. «Крышу сделали, квартиры восстановили. Ну, вы сами видите, как восстановили, что тут жить нельзя. Отопление – отопление сделали. Водоснабжение – все забито, поломано и ничего не сделано. Водоотвод – не сделан, канализация – не сделана, освещение – кое-где», – сообщила Надежда Жигайло.

Фото: скриншот видео «ТСН»

На этот ремонт, по словам чиновников, потратили 2,5 млн грн, а не продолжили его, потому что полиция начала расследовать уголовное производство по факту присвоения или растраты этих денег. Теперь, чтобы все привести в порядок, и переделать то, что уже сделано, нужно еще 4,5 млн грн.

Фото: скриншот видео «ТСН»

Как сообщил руководитель отдела ЖКХ Краматорска Владимир Вакалов, недостатки устранят, но ремонт в квартире жителям придется делать за свой счет. «До конца года, я надеюсь, люди смогут заселиться, но предварительно им нужно будет сделать отделочные работы, потому что по проекту они не предусмотрены», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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