В Кривом Роге хотят выиграть грант на реконструкцию жилья для переселенцев. Новости

В Кривом Роге местная громада решила присоединиться к конкурсу, который объявил Украинский фонд социальных инвестиций по созданию жилья для внутренне перемещенных лиц. Он проводится в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры» и финансируется правительством Германии.

Участие в конкурсе инициировал Координационный центр помощи военнослужащим и их семьям совместно с Центрально-Городским райисполкомом Кривого Рога. «Планируем предоставить помещения вместе с Центрально-Городским районом. Это детский сад, который раньше работал. Примерно на 20-30 квартир подать грант и выиграть его. До 11 марта идет подача документации», – рассказала представитель организации Виктория Самойлова.

«У нас в городе очень большая очередь [на жилье]. Большинство переселенцев, которые проживают в городе, нуждаются в жилье. Другой объект будет – это ремонт детского сада №70. Там отремонтируем бассейн и зимний сад», – добавила она.

До участия в конкурсе местные громады должны провести общественные слушания по предложенным для реконструкции объектам жилья. В Центрально-Городском исполкоме Кривого Рога такие слушания уже провели и приняли решение об участии проекта в конкурсе. На рассмотрение был представлен проект реконструкции здания бывшего детского сада в объект малосемейного жилья. В нем планируют обустроить 10 однокомнатных квартир общей площадью до 40 кв. м и 6 двухкомнатных площадью до 50 кв м.

Всего в Кривом Роге проживает более 7 тыс. переселенцев. Большинство семей нуждаются в улучшении жилищных условий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТРК «Рудана»

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