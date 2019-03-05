У людей возникнут проблемы: Ходаковский о возвращении жителей в «ДНР». Новости

В «ДНР» местные жители не понимают, что происходит, а предпосылок для возвращения выехавших на подконтрольную Украине территорию людей пока нет. Об этом в ходе интернет-конференции заявил экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Есть налет разочарования, определенная фрустрация, непонимание, что делать, что происходит, куда мы идем, как мы будем дальше двигаться и развиваться. Это присутствуем, но это нормальные психологизмы, никуда мы от этого не денемся – такой сейчас этап», – сказал он.

«Люди должны возвращаться, но проблема возникнет, прежде всего у людей, потому что у нас на сегодняшний день ограниченное число рабочих мест, у нас невысокий уровень заработных плат, у нас отсутствует банковская система, у нас куча ограничений и прочее. Если у нас начнется нормализация жизни, запустятся какие-то процессы и возвращение людей на эту территорию будет этим же фактором спровоцировано, тогда, я думаю, они найдут здесь себе место и применение», – продолжил Ходаковский.

По его словам, в «ДНР» не хватает медиков, преподавателей и других специалистов, которые выехали из неподконтрольной украинским властям территории. «Мы очень здорово обеднели в медицинской и образовательной сферах… Не хватает специалистов и других кадров, которые нам необходимы, но возвращение этих людей будет возможно только в том случае, если ситуация повернется по-нашему, или в Украине станет совсем плохо, а у нас лучше, чем у них», – считает экс-командир батальона «Восток».

В ходе этой же интернет-конференции Ходаковский заявил, что «ДНР» находится в такой ситуации, что для нее желателен диалог с Киевом. При этом не факт, что такой диалог интересен Украине.

Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся от своего движения «Патриотические силы Донбасса» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден выехать из «республики» в Россию, якобы опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».

Как сообщалось ранее, в 2017 году Ходаковскому исполнилось 45 лет, нужно было вклеить вторую фотографию в украинский паспорт. Естественно, он не смог этого сделать, в итоге его паспорт гражданина Украины оказался просроченным. В виду этого он вынужден был оформить «паспорт ДНР», по которому сейчас и существует.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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