Число граждан, считающих, что дела в Украине идут в правильном направлении, увеличилось (Инфографика). Новости

В Украине две трети респондентов считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Об этом говорится в результатах опроса*, проведенного социологической группой «Рейтинг» в феврале 2019 года.

Социологи отмечают, что каждый пятый респондент считает, что дела идут в правильном направлении. Так, с начала 2019 года этот показатель вырос с 14% до 21%.

Кроме того, только 10% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, 60% – почувствовали ухудшение. «Важно заметить, что за последние 5 лет последний показатель уменьшился с 86% до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%)», – говорится в отчете по опросу.

При этом, динамику изменений собственного материального положения респонденты оценивают относительно лучше, чем страны в целом. Так, 12% респондентов почувствовали улучшение экономического положения своей семьи за последние 12 месяцев, 50% – ухудшение, 36% – не почувствовали изменений.

* Опрос проводился с 19 по 28 февраля 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего были опрошены 2500 респондентов путем личного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования – не более 2%.

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