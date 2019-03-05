Есть много доказательств финансирования Россией «Л-ДНР», – Черныш. Новости

Украинские власти имеют достаточно доказательств о схемах финансирования и управлениях Россией «Л-ДНР». Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш.

«По каждому из этих фактов есть множество доказательств, как открытых, так и закрытых о том, кто непосредственно управляет, кто владеет деталями, кто отдает приказы, кто проводит инвентаризацию. Представьте, приезжает комиссия из Москвы, которая проводит [в "Л-ДНР"] инвентаризацию так называемого "имущества"», – сказал он.

По его словам, аналогичная ситуация с финансированием «Л-ДНР». «Финансирование очень четко видно, откуда идет – федеральный бюджет Российской Федерации. "Налоги", как они их называют, это фактически поборы с бизнеса, который там еще еле-еле работает. И захваченные украинские предприятия, которых тысячи и которыми управляет компания "Внешторгсервис", зарегистрированная вообще в Южной Осетии», – отмечает Черныш.

«Это называется красиво – "инвестиционные доходы" от использования этого "имущества", которое захвачено у украинцев. Все это направляется на финансирование этих квази-республик, чтобы поддерживать там якобы социальную стабильность. Там, где не выплачивают зарплату, зреет бунт. Уже даже там, где тебе угрожают, зреет бунт», – подчеркнул глава МинВОТ.

Он также заявил, что Россия оказывает политическое давление на Украину, блокируя процесс переговоров по украинским военнопленным морякам, заложникам в «Л-ДНР» и другим вопросам, которые обсуждаются на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

Читайте также: