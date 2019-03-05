На Донбассе, где местная власть предала Украину, там и произошли захваты, – Тука. Новости

В 2014 году можно было бы избежать захвата власти на неподконтрольной ныне Украине территории Донбасса. Такое мнение по случаю 5-й годовщины захвата Донецка высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Георгий Тука.

«Ситуацию, связанную не только с захватом админзданий в Донецке, но и на Луганщине и Донетчине в целом я анализировал, еще находясь на должности главы Луганской областной военно-гражданской администрации. Хочу отметить, что там, где местная власть предала Украину, там и произошли захваты. Таких примеров очень много, в том числе и на тех территориях, которые нам потом удалось освободить», – сказал он.

«Например, в Сватово Луганской области мэр вместе с местными фермерами и охотниками взяли в руки оружие и послали к черту Дремова с его казачками. Те просто ушли вон без всякого применения ВСУ, которых там еще тогда не было, работников МВД, которые были растеряны. Так повела себя именно местная власть», – заявил Тука.

По его словам, во многих населенных пунктах на ныне неподконтрольном Донбассе местная власть и силовые структуры повели себя иначе. «Не успевали очень быстро "переобуваться в воздухе", и только слышали, что едет Гиркин или какие-то казачки, быстро одевали "колорадские" ленты и выстраивались в строй перед будущим "народным губернатором" или "народным мэром"», – отмечает замминистра МинВОТ.

«Эти события разворачивались именно в таком ключе. О какой-то массовой поддержке этого движения можно говорить, но это было не на первом этапе. Это был уже второй этап, когда включилась на полную мощность российская пропаганда. Когда реально ощущалась растерянность центральной власти, не было координации действий, а со стороны РФ заходили не только единичные люди, типа Гиркина, но и реальные отряды, в том числе спецслужб РФ», – считает Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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