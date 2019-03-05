Центр Донецка завален мусором (Фото). Новости

Временно неподконтрольный украинскому правительству Донецк завален мусором. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях. Также они публикуют фото.
При этом они отмечают, что на центральных улицах города мусор убирается, а во дворах даже в центре – нет.
«Донецк. Воpошиловский район, двoр филаpмонии, 100 м от площади Ленина. Проспект Комсомольский 32. Когда уже это закончится?», – пишет автор фото.
- Сергей: «Да там дворники никогда ничего не делают. И срач такой уже последние пару лет»;
- Дональд: «Русский мир»;
- Виктор: «Центр? Что про периферию тогда говорить...».
- При этом некоторое горожане считают, местные жители сами должны убрать мусор.
- Кент: «Можно выйти и убрать без нытья, сами же и намусорили».
Ранее сообщалось, что на неподконтрольной части Донецкой области усугубляется ситуация с вывозом мусора: его скапливается очень много возле мусорных баков не только в Донецке, но и в иных городах.
Напомним, «глава ДНР» признал проблему с невывозом мусора в городах
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