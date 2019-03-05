Центр Донецка завален мусором (Фото). Новости

Временно неподконтрольный украинскому правительству Донецк завален мусором. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях. Также они публикуют фото.

При этом они отмечают, что на центральных улицах города мусор убирается, а во дворах даже в центре – нет.

«Донецк. Воpошиловский район, двoр филаpмонии, 100 м от площади Ленина. Проспект Комсомольский 32. Когда уже это закончится?», – пишет автор фото.

Сергей: «Да там дворники никогда ничего не делают. И срач такой уже последние пару лет»;

Дональд: «Русский мир»;

Виктор: «Центр? Что про периферию тогда говорить...».

При этом некоторое горожане считают, местные жители сами должны убрать мусор.

Кент: «Можно выйти и убрать без нытья, сами же и намусорили».

Ранее сообщалось , что на неподконтрольной части Донецкой области усугубляется ситуация с вывозом мусора: его скапливается очень много возле мусорных баков не только в Донецке, но и в иных городах.

Напомним , «глава ДНР» признал проблему с невывозом мусора в городах

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