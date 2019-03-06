Под Северодонецком заработает мощный асфальтовый завод (Фото). Новости

Вблизи Северодонецка (Луганская обл.) завершили строительство асфальтового завода, который способен производить 240 тонн асфальта всех видов в час. Киевская компания инвестировала в этот проект более 2 млн евро.

Строительство завода начали 8 февраля, сейчас специалисты итальянской компании настраивают здесь оборудование и программное обеспечение.

Как рассказал руководитель бригады инженеров-электриков Эрхан Джаэк, все производственные процессы контролируются из одной комнаты. «На предприятии нет механического контроля, оно автоматизировано. Всем управляет компьютер. Если возникнут проблемы с компьютером или системой управления, для их решения есть прямая интернет-связь с итальянскими серверами», – сообщил он.

По словам руководителя предприятия Александра Семенченко, на заводе будут работать 15 человек.

Щебень будет засыпаться через специальные бункера, подаваться конвейером в сушительный барабан. «В миксер также подаются все минеральные порошки, битум. В Украине таких заводов три – Харьков, Херсон и мы», – отмечает главный инженер завода Николай Благой.

Пока предприятие зарегистрировано в Киевской области, но скоро его перерегистрируют в Северодонецке. Производство асфальта на заводе планируют начать в конце марта, после того, как проверят все системы. Прежде всего его будут использовать для строительства дорог на Луганщине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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