У нас теперь своя «ЛНР»: Губернатор Донетчины оригинально представил главу Волновахи. Новости

Главой Волновахской военно-гражданской администрации в Донецкой области назначен Иван Лубинец. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе заседания коллегии в Краматорске заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«У нас теперь своя "ЛНР" в Донецкой области – "Лубинецкая народная республика"», – пошутил он.

Губернатор также представил своего нового заместителя – Вадима Филашкина, который будет отвечать за взаимодействие с правоохранительными органами и деятельность Департамента гражданской защиты населения в Донецкой области. «С отдельными районами, где он будет куратором закреплен, определимся немного позже», – добавил Куць.

Как сообщалось ранее, 17 января 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об образовании Волновахской военно-гражданской администрации в Донецкой области.

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