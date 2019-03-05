Наев рассказал о помощи местным властям и населению Донетчины. Новости

На Донбассе одним из приоритетов украинских военных является помощь в восстановлении и развитии разрушенных во время боевых действий социальных объектов инфраструктуры области, а также помощь населению. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе заседания коллегии Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске (Донецкая обл.) рассказал командующий Объединенными силами Сергей Наев.

«С 1 января по сегодняшний день в штаб ООС от Донецкой облгосадминистрации и СЦКК поступило для обработки 84 заявки для организации и проведения аварийно-восстановительных работ, обеспечения режима прекращения огня, доставки гуманитарной помощи и обеспечения деятельности гуманитарных миссий на территории Донецкой области», – сказал он.

По его словам, из 48 заявок 38 раз нуждались в привлечении групп по разминированию. «Все заявки обработаны, обеспечено их выполнение», – заявил Наев.

Командующий ООС напомнил, что 12 января в результате порыва водовода г. Торецк и его окрестности остались без воды, что привело к гуманитарной катастрофе в прифронтовых населенных пунктах. «Для обезвреживания самодельных устройств привлекались специалисты из сводной офицерской группы саперов… На протяжении 2-х дней подразделения ГСЧС вместе с группами военно-гражданского сотрудничества и СЦКК обеспечивали безопасность ремонтно-восстановительных работ сотрудниками компании "Вода Донбасса"», – отметил он.

«Взрывотехниками было проверено 2,5 га местности и уничтожены опасные находки. 14 января после откачки воды ремонтникам удалось добраться до пробоины и отремонтировать ее. На сегодняшний день водоснабжение осуществляется в штатном режиме», – добавил Наев.

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