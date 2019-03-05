Привет из 90-х: В Донецке активизировались воры колес (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке с машин ночью снимают колеса – в том числе в центре города, во время комендантского часа. В частности, ночью колеса сняли с машины на пр. Ватутина. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Донецк. В воскресение на Ватутина, в 5 утра», – пишет автор поста.

Сергей: «Привет из 90-х»;

Александр: «Вот для чего комендантский час...»;

Ольга: «Когда уже этих уродов конченных словят и головы им поотбивают? Таких надо сразу из окна стрелять, если попалятся»;

Анита: «Вспоминаются 90 е годы ...».

Напомним, жители Донецка жалуются, что неизвестные снимают колеса с машин.

Как сообщалось ранее, в 2016 году в «ДНР» с автомобилей массово воровали украинские номерные знаков с последующим предложением выкупа. Жители отмечали, что этот вид «бизнеса» пришел из России. В «ДНР» номера снимали ночью, во время комендантского часа. На машине злоумышленники оставляли записку с указанием суммы выкупа, номера электронного интернет-кошелька или банковской карты, на которые нужно сбросить деньги, и мобильный телефон для связи. После перечисления денег на телефон водителя приходило SMS-сообщение с указанием места нахождения снятых госномеров. Суммы выкупа колебались от 1000 руб. (408 грн по курсу валют того времени) до 10 тыс. руб. (4 081 грн), но в среднем – 400-1000 грн. За месяцы действия данной схемы жители выработали ряд своих способов защиты от беспредела.

Данный вид краж возобновился в «ДНР» в 2018 году.

В соседней «ЛНР» вора автономеров приговорили к 1 году лишения свободы со штрафом в размере 15 тыс. руб. (6 757 грн по местному курсу).