В Донецкой области за 2 месяца КПВВ пересекли почти 1,3 млн человек. Новости

На Донетчине контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) работают в штатном режиме, с начала года КПВВ пересекли почти 1,3 млн человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе заседания коллегии Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.
«В феврале 2019 года, по данным на начало марта, в установленном порядке через 4 КПВВ, которые расположены в Донецкой области, пропущено 708 тыс. лиц и 115 тыс. транспортных средств. В январе пропущено 576 тыс. лиц и 90 тыс. транспортных средств», – сказал он.
«С 1 марта КПВВ перешли на весенний график работы – с 7:00 до 18:30», – напомнил Наев.
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