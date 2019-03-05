Ситуация в пунктах пропуска днем 5 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

«Solovei»: «10:48. "Каргилл": в Донецк машин 70-80 основной (Маринка пусто)»;

«Solovei»: «11:32. В Донецк вообще "Каргилл" стоит. Как всегда, левый ряд без остановки, общая движется со скоростью 3 машины в 30 минут. Зла и матов не хватает».

КПВВ «Новотроицкое»:

Анна: «10:44. "Перлына" – пеших много. Новотроицк: из Донецка 7, в Донецк пусто»;

«devichka»: «12:00. Еленовка: до поворота почти. Чуть дальше третьего туалета»;

Анна: «12:10. Еленовка из Донецка 95 + 45льгота. Еленовка в Донецк около 20»;

«devichka»: «12:40. За час стоянки в основной очереди продвинулись на 3 машины».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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