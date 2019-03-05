Больницы и гранты: МККК меняет направление работы на Донетчине. Новости

В этом году у Международного Комитета Красного Креста (МККК) немного изменились планы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе заседания коллегии в Краматорске сообщила директор Департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений Донецкой областной военно-гражданской администрации Оксана Головко.

«Планы МККК направлены на реализацию крупных инфраструктурных проектов – строительство отделения экстренной помощи в Центральной районной больнице г. Бахмут, детских площадок и впервые в этом году – Красный Крест занимается грантами для развития малого предпринимательства и самозанятости», – сказала она.

«Люксембургский Красный Крест в Украине, который помогал ранее, планирует в дальнейшем помогать восстанавливать областную психиатрическую больницу в г. Славянске. Также он займется строительством пищеблока в Светлодарской больнице, плюс приобретут туда оборудование», – сообщила Головко.

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