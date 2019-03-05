Защита от морской блокады: Мариуполю нужно жд-расширение и зона порто-франко. Новости

Власть так и не сформулировала две ключевые позиции по жизненно важным для Мариуполя вопросам – расширению железнодорожного сообщения и более эффективному использованию выхода к Азовскому морю. Данные направления особенно актуальны при варианте морской блокады со стороны России. Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» высказал Финансовый эксперт Алексей Кущ.

Первая проблема – расширение железнодорожной смычки между Мариуполем и общей железнодорожной системой, «чтобы усилить логистику грузов в случае блокады портов (которая уже имела место)». «Мариуполь должен иметь возможность вывозить продукцию меткомбинатов с помощью железной дороги, а также получать по ней же необходимое сырье. И средства, прежде всего, нужно инвестировать в это, в увеличение составов и тяги. А не рассказывать о том, что в Мариуполь могут пустить скоростной поезд "Интерсити". Ведь если его не пустят – ничего страшного не случится. А если из-за морской блокады и отсутствия на этот случай запасного железнодорожного варианта станут мариупольские меткомбинаты, это чревато настоящей катастрофой», – считает Кущ.

Вторая позиция, о которой говорит эксперт, также имеет отношение к минимизации рисков морской блокады со стороны контролируемых РФ зон Азовского моря и Керченского пролива.

«Странно, что у нас не поднимался вопрос о создании в Мариуполе зоны порто-франко (итал. porto franco – свободный порт, – ред.), пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Напомню, что порто-франко не входит в состав таможенной территории государства и, как правило, создается при сооружении нового порта с целью привлечения грузов и увеличения товарооборота. Даже большинство международных аэропортов имеют аналогичные зоны (правда, они, как правило, называются интернациональной или таможенной зонами). В нашем же случае, учитывая ситуацию с частичным "отжатием" страной-агрессором части моря и периодическом задержании идущих в Мариуполь и Бердянск кораблей, зона порто-франко могла бы решить множество вопросов», – отметил Кущ.

Он отметил, что в вопросе создания зоны порто-франко следует подключить Организацию черноморского экономического сотрудничества (членом которой является и Украина), в том числе Турцию. Привлечение турецкой стороны в качестве партнера обеспечило бы безопасность транзита.

«Это то, что имеет долгосрочный экономический смысл», – резюмировал эксперт.

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