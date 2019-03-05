На Донетчине снизилось число ДТП с пострадавшими, но растет их тяжесть. Новости

В Донецкой области снизилось общее количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими. При этом растет тяжесть их последствий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе заседания коллегии в Краматорске сообщил заместитель директора департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Мякинченко.

«Анализируя состояние безопасности дорожного движения в нашем регионе за 3 последних года мы наблюдаем в Донецкой области снижение общего количества ДТП с пострадавшими. Но, в тоже время, растят тяжесть их последствий», – сказал он.

По словам Мякинченко, основная причина ДТП, в которых есть пострадавшие, это вина водителей, а именно:

нарушение правил маневрирования;

превышение скорости движения;

несоблюдение безопасной дистанции;

нарушение правил проезда перекрестков;

нарушение правил выезда на встречную полосу;

нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Он отметил, что в 34 случаях ДТП, совершенных по вине пешеходов, виновниками являются дети.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области в течение двух ближайших лет планируется реализовать региональную программу развития и безопасности дорожного движения до 2020 года. Расходы составят 37 млн грн.

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