На Донетчине снизилось число ДТП с пострадавшими, но растет их тяжесть. Новости

В Донецкой области снизилось общее количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими. При этом растет тяжесть их последствий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе заседания коллегии в Краматорске сообщил заместитель директора департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Мякинченко.
«Анализируя состояние безопасности дорожного движения в нашем регионе за 3 последних года мы наблюдаем в Донецкой области снижение общего количества ДТП с пострадавшими. Но, в тоже время, растят тяжесть их последствий», – сказал он.
По словам Мякинченко, основная причина ДТП, в которых есть пострадавшие, это вина водителей, а именно:
- нарушение правил маневрирования;
- превышение скорости движения;
- несоблюдение безопасной дистанции;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- нарушение правил выезда на встречную полосу;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов.
Он отметил, что в 34 случаях ДТП, совершенных по вине пешеходов, виновниками являются дети.
Как сообщалось ранее, в Донецкой области в течение двух ближайших лет планируется реализовать региональную программу развития и безопасности дорожного движения до 2020 года. Расходы составят 37 млн грн.
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