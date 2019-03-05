Жителям сел и поселков Донетчины не хватает аптек (Видео). Новости

В Донецкой области жителям сел и поселков не хватает аптечных пунктов. Местные вынуждены ездить за лекарствами в райцентры.

Так, в поселке Никольское (до переименования Володарское), что в 22 км от Мариуполя, в самом центре – 4 аптечных пункта. Местная жительница Софья Кабышева жалуется, что добираться до них неудобно. Женщина живет на окраине, и в ближайшую аптеку – полчаса пешком. «Нам далековато до центра добираться. Аптека, если бы была рядом, было бы очень хорошо. Мы вот, как получаем пенсию, раз в месяц, потому что тяжело ходить, далеко и тяжело ходить, сразу берем лекарства здесь», – говорит она.

Татьяна Хрисева работает фармацевтом 5 лет. Говорит, за лекарствами приезжают даже из близлежащих сел. «Постоянно слышу жалобы этих бабушек, которые не могут добраться. Проблема вечная, вечно заказывают соседям», – сказала она.

В поселке Новоянисоль проживает примерно 400 человек. И здесь нет ни одной аптеки. Чтобы купить таблетки, местные ездят в райцентры. Для первой медицинской помощи лекарства есть в амбулатории, однако их не продают. «Для неотложной помощи у нас есть уголок. Мы получаем ежемесячно. Нужна вообще аптека. Хотя бы самое необходимое нужно вообще людям», – делится медицинская сестра Любовь Чеграхчи.

Есть аптеки и в поселке Республика. Но приобрести самое необходимое здесь все-таки можно – в местном медицинском учреждении. «У нас занимается этим фельдшер, вот. И под заказ привозят лекарства, и какие необходимые все есть на ФАПе», – сообщил голова Республиканского сельского совета Сергей Аксенов.

В Мариуполе ситуация совсем другая. Аптечные пункты на каждом шагу. И жители этим довольны. «Если вышел из дома, не надо 300 километров идти до аптеки, аптека находится под домом или рядышком», – говорит мариупольчанка Наталья Сиротюк.

Специалисты объясняют, что там, где мало жителей, открывать аптеки – невыгодно. Решить проблему помогут фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). «Выбирается определенный перечень медикаментов, а он утвержден, который может быть распространен через ФАПы. И соответственно, эти медикаменты передаются соответственному лицу. Для дальнейшего распространения заключается договор с субъектом аптечной деятельности», – объяснил директор департамента по вопросам экономики Мариупольского городского совета Евгений Бодягин.

Чтобы сделать маленькие населенные пункты более привлекательными для предпринимателей и аптечных сетей, нужно менять законодательство.

Источник: ТК «Донбасс»