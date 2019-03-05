Вынесла деньги среди ночи: Как жительницу Покровска обманул мошенник (Видео). Новости

Жительницу Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) обманул мошенник. Доверие обошлось женщине в 4,5 тыс. грн. Сейчас мошенника задержали.
Ирина отдала почти 200 долларов, чтобы спасти от тюрьмы своего знакомого. Он позвонил среди ночи из полиции и умолял о помощи: «Я сейчас в милиции на меня открывают уголовное дело». «Такси приехало в течение минут 10-15 и приехал человек, я вынесла ему 4 500 гривен», – рассказала женщина.
То, что за деньгами приехал не следователь, а мошенник, обманутая женщина поняла только утром, когда перезвонила будто бы спасенному другу. «Женщина передала неизвестному мужчине деньги, а потом выяснилось, что ее знакомый ни в какую беду, а тем более в полицию, не попадал», – сообщил начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин.
Потерпевшая обратилась в полицию. Сообщила приметы афериста, и номера, с которых он звонил. Тридцатилетнего мужчину задержали в соседнем Мирнограде (до переименования – Димитров). Оказалось, что он 9 раз осужден за подобные преступления. На этот раз свою жертву нашел в газете. «Купил объявление, по объявлению позвонил, женщина подняла трубку. Она говорит: "Что тебе нужно?". Я говорю: "Ты мне можешь дать немножко денежек"», – рассказал мошенник.
Точно так же попытались обмануть и знакомых другого покровчанина, Богдана – но не удалось. «Мужики говорят, звонят, что сын попал в аварию, надо денег сколько-то, чтобы выкупить. А люди конечно будут нести, а сын тот же в шахте или гулял, а телефон сел и такая ситуация происходит», – сказал он.
По словам правоохранителей, именно доверчивость граждан способствует злоумышленникам. Разоблачить таких мошенников удается редко.
Задержанному мошеннику грозит до трех лет лишения свободы.
Источник: ТК «Донбасс»
Читайте также:
- Житель Донетчины отдал 15 тыс. грн за несуществующее авто
- Мошенничество на Донетчине: Мужчина лишился более 81 тыс. грн
- Махинации с банковскими картами: На Донетчине жертвами аферистов стали еще три человека
- Очередная жертва аферистов: Жительница Бахмута потеряла 17 тыс. грн
- Присвоил 660 тыс. грн: На Донетчине бывшего шахтера подозревают в мошенничестве с пенсией
- Осторожно, аферисты: Пятеро жителей Донетчины за день потеряли более 45 тыс. грн
- Аферы с банковскими картами: Жители Славянска отдали мошенникам более 100 тыс. грн
- На Донетчине задержали мужчину, который по поддельным документам хотел снять деньги в банке
- Осторожно, аферисты: В Мариуполе пенсионер лишился 48 тыс. грн
- Потеряли 54 тыс. грн: Пятеро жителей Донетчины попали в ловушки аферистов
- Аферы с банковскими картами: Двое жителей Донетчины потеряли более 40 тыс. грн
- На Донетчине мужчина лишился 16 тыс. грн после блокировки SIM-карты
Комментарии