Вынесла деньги среди ночи: Как жительницу Покровска обманул мошенник (Видео). Новости

Жительницу Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) обманул мошенник. Доверие обошлось женщине в 4,5 тыс. грн. Сейчас мошенника задержали.

Ирина отдала почти 200 долларов, чтобы спасти от тюрьмы своего знакомого. Он позвонил среди ночи из полиции и умолял о помощи: «Я сейчас в милиции на меня открывают уголовное дело». «Такси приехало в течение минут 10-15 и приехал человек, я вынесла ему 4 500 гривен», – рассказала женщина.

То, что за деньгами приехал не следователь, а мошенник, обманутая женщина поняла только утром, когда перезвонила будто бы спасенному другу. «Женщина передала неизвестному мужчине деньги, а потом выяснилось, что ее знакомый ни в какую беду, а тем более в полицию, не попадал», – сообщил начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сообщила приметы афериста, и номера, с которых он звонил. Тридцатилетнего мужчину задержали в соседнем Мирнограде (до переименования – Димитров). Оказалось, что он 9 раз осужден за подобные преступления. На этот раз свою жертву нашел в газете. «Купил объявление, по объявлению позвонил, женщина подняла трубку. Она говорит: "Что тебе нужно?". Я говорю: "Ты мне можешь дать немножко денежек"», – рассказал мошенник.

Точно так же попытались обмануть и знакомых другого покровчанина, Богдана – но не удалось. «Мужики говорят, звонят, что сын попал в аварию, надо денег сколько-то, чтобы выкупить. А люди конечно будут нести, а сын тот же в шахте или гулял, а телефон сел и такая ситуация происходит», – сказал он.

По словам правоохранителей, именно доверчивость граждан способствует злоумышленникам. Разоблачить таких мошенников удается редко.

Задержанному мошеннику грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: ТК «Донбасс»

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