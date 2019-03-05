Обещанного полгода ждут: Когда на Донбассе начнут выдавать «пакеты малыша» (Видео). Новости

«Пакеты малыша», которые роженицы должны были получать с сентября прошлого года, в Луганской области начнут выдавать в конце этого месяца. Когда эта помощь поступит мамам Донецкой области – до сих пор не известно. Чиновники объясняют, что причина задержки – уголовное расследование.

Еще с прошлого сентября роженицы должны были получать поддержку в виде «пакета малыша» из 22 позиций: детская одежда, подгузники, гигиенические наборы, матрас и одеяло. Все необходимое на первые 3 месяца жизни малыша. Жительница Краматорска Елена Лиходий новости обрадовалась. Потому что тогда как раз родила дочь Варвару. Однако обещанный пакет ждет до сих пор. «Вот уже прошло 5 месяцев – ни слуху, ни духу, ничего, ни звонка. Но мы надеялись, что хотя бы может быть какая-то компенсация. Поскольку сказали, что этот беби-бокс стоит около 5 тысяч гривен. Ну, так мы ничего и не дождались. Ну и вряд ли дождемся. Хотя другие области, начиная с Харьковской области – все получают», – рассказала она.

Многодетная мать Юлия Кичурчак жалуется, что на запрос все инстанции отвечают одинаково: «Донецкой области государственной администрацией указанное соглашение не подписано». Ее младшему – уже 4 месяца, а добиться беби-бокса пока не удалось. На последней запрос женщине даже посоветовали обратиться в суд. Ведь Донбасс – единственный регион, где правительственная программа не заработала. «Если вас что-то не устраивает, обращайтесь в судебном порядке. Почему? Мы исключение? Что нам думать, если государство именно Луганскую, Донецкую область обходит стороной. Обидно очень, очень обидно за детей за наших», – поделилась многодетная мать.

Глава Донецкой области Александр Куць отмечает, это – необходимая осторожность. Договор на поставку не подписывается, так как сейчас его проверяет Государственное бюро расследований и Антикоррупционное бюро. «Существует уголовное производство по статье превышение властью должностными полномочиями, да еще и тяжелая статья, кажется, часть 4. В отношении руководителей правительства и там других, которые подписывали эти пакеты, эти сделки на поставку пакета малыша. Там мы предупреждали, что там были определенные коррупционные риски. В тех договорах было конкретно указано конкретное предприятие, которое должно было поставлять эти пакеты малыша. Мы против этого возражали. Пока существует уголовное производство, пока будут запросы, я подписывать этого не буду», – сообщил председатель ДонОВГА.

А вот в Луганской области соглашение подписали. Говорят, теперь условия их устраивают. «В прошлом году Луганская область подписала договор с замечаниями, которые предусматривали выполнение действующего законодательства Украины второй стороной и, к сожалению, получила отказ от UNOPS (Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов). Сейчас многое в законодательстве исправлено. В частности, что касается определения понятия международной технической помощи. Поэтому соглашение подписано в январе 2019 года», – рассказала заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Ольга Лишик.

Поэтому роженицы Луганщины получат долгожданные пакеты уже в конце марта.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. Но в Донецкой области «беби-боксы» до сих пор не выдают.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: