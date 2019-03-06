«Впервые в истории»: В «ДНР» впервые приняли бюджет на весь год. Новости

В «ДНР» в 2019 году впервые приняли «республиканский» бюджет на весь календарный год, в отличие от прежних лет, когда он формировался сначала поквартально, а в 2018 году – по полугодиям. Об этом, выступая на мартовской сессии «народного совета ДНР», сообщила «зампредседателя правительства ДНР» Татьяна Переверзева.

«Отличительной особенностью бюджета на 2019 год, который был принят в январе, является то, что все показатели его расходной и доходной части впервые за всю историю нашей республики определены на весь календарный год», – сказала она.

При этом Переверзева подчеркнула, что планирование на весь год – это еще один шаг «по пути интеграции бюджетной системы нашего государства с бюджетной системой Российской Федерации».

Как отмечалось ранее, доходная и расходная части бюджета «ДНР» не разглашаются в связи с «военной ситуацией».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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