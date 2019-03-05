В Украине разрешили строить детские площадки на крышах: Реакция жителей Мариуполя (Видео). Новости

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины позволило размещать детские площадки на крышах. Однако – не на всех.

У трехлетнего сына жительницы Мариуполя (Донецкая обл.) Любови Проценко Ивана любимых площадок несколько. На одной мальчику нравятся качели, на другой – горки. А вот на крыше ему играть не приходилось. К этой идее женщина относится с осторожностью. «Ну, во-первых, смотря какие там будут условия. Сначала нужно посмотреть, а потом уже пускать ребенка. Когда будет, тогда мы посмотрим. И в зависимости, если нам понравится, то мы будем пускать своего ребенка на такие площадки игровые», – сказала мариупольчанка.

Мариупольчанка Людмила Иванова своего внука играть на крышу не пустит. Считает, это опасно. Кроме того, женщина уверена – дети должны бегать по земле, видеть деревья и цветы. Для этого места хватает. «Это для мегаполисов, там, где места мало. Там, где фактически нет, так сказать, возможности разместить большую площадь. Хотя я знаю города, где для этого специально отводятся места, и есть огромные парки. То есть, я считаю, что это, в принципе, ноу-хау, которое абсолютно не обязательно», – считает она.

Алла Лавриновская живет на последнем этаже многоквартирного дома. Чтобы сверху играли дети, – против. «Ну, у нас это просто неприемлемо. Значит, дом очень старый, 68-го года. Крыша у нас плоская. Если дети будут прыгать, люди будут ужасаться», – говорит она.

Архитекторы же нововведения одобряют. Рассказывают, что такие проекты создавали еще 10 лет назад. И воплотить не смогли – запрещал закон. «В первую очередь, когда проектировали, первый проект был, у нас была плоская крыша. Было такое предложение, чтобы эту кровлю озеленить, сделать площадки. И это низко, нормально, то есть такие условия, если действительно можно было бы эту территорию использовать», – сообщил генеральный директор института «Мариуполь-проект» Олег Бохонко.

Отсутствие антенн и вентиляционных отверстий, оборудованные желоба и двухметровый забор – условий для игры на высоте немало. Специалисты настаивают на том, что дома советских времен на такое не рассчитаны. Поэтому детская площадка на крыше должна быть предусмотрена проектом самого сооружения.

Источник: ТК «Донбасс»