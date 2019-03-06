Комиксы в «ДНР»: Что продают, почем и кто покупает (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке действует специализированный магазинчик по продаже комиксов.

Продавец и соучредитель данной торговой точки Богдан рассказал, что комиксы в Донецке пользуются популярностью, несмотря на то, что это товар не из дешевых. «К нам приходят и дети, и взрослые. Приходят "ребятки" возрастом "40+", они обычно читают супергероику – "Супермен", "Бэтмен", "Флэш". До "Дэдпула" они, в основном, не доходят, но бывает и такое. Покупатели "40+" – приятной внешности солидные люди, по которым сразу видно, что они могут себе позволить такие книги», – пояснил он.

«Я сам к комиксам пришел в школе. И комиксы росли вместе с нами. Сначала читал про детей, потом – про подростков, затем уже комиксы о проблемах взрослых людей. Вот читаешь и мечтаешь, что у тебя все будет так же. Мой любимый комикс – "Я ненавижу Страну чудес", о маленькой девочке, которая попала в Dream Land, но не нашла нужный ключик и застряла там на 30 лет. Это комикс сугубо для взрослых. Когда я был в школе, родители сначала боролись с моим увлечением, считали это дуростью, но потом смирились. А сейчас у нас уже свой бизнес, связанный с этой индустрией», – продолжил парень.

Среди последних новинок магазина он отметил антологию «Симпсоны», «которые к нам вернулись из забытых легенд». Кроме изданий здесь продаются плакаты с любимыми героями, также поклонники могут заказать дополнительную атрибутику – стикеры, шапки и пр.

Богдан отметил, что их магазинчик также является местом встречи для тех, кто любит комиксы. Сюда приходят не только приобрести новинки, но и познакомиться, встретиться с единомышленниками.

В «ДНР» еще не нарисовали свой комикс. «Но если бы такой сделали, то с моей точки зрения, его главным героем был бы Супермен – он бы помогал всем, побеждал всех, умел бы летать, поднимать и решать большие проблемы», – говорит Богдан.

На страничке данного магазина в соцсети отмечается, что стоимость журналов и книг варьируется от 200 руб. до 3 260 руб. (82 и 1 340 грн по местному курсу валют). Например, среди дорогих:

Совершенный Человек-Паук. Омнибус – 3 260 руб. (1 340 грн);

Удивительный Человек-Паук. Заговор Клонов – 2 100 руб. (857 грн);

Хранители. Абсолютное издание – 1 880 руб. (767 грн);

Гравити Фолз – каждый «дневник» по 1 500 руб. (612 грн);

Академия Амбрелла – 1 240 руб. (506 грн);

Рик и Морти. Нужно больше приключений – 1 140 руб. (465 грн);

Спаун – каждый том по 1 130 руб. (461 грн);

Симпсоны и Футурама. Кризис кроссоверов – 1 050 руб. (429 грн).

А отдельные истории из серий «Люди Х» идут по 450-530 руб. (184-216 грн), «Звездные войны» – по 460 руб. (188 грн), «Симсоны» – по 760 руб. (310 грн), «Человек-паук» – по 830 руб. (339 грн).

Богдан также напомнил, что комиксы родились в США, они представляют собой истории в картинках. Первоначально это были мини-истории на комическую тему, чаще всего предназначенные для детей. В период Второй мировой войны начали появляться комиксы на патриотическую тему (например, «Капитан Америка»). Постепенно такие издания стали переходить на взрослую тематику.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube, информации соцсетей

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