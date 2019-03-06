Больше месяца: Как доставляют товары из интернет-магазинов в «ДНР» (Фото). Новости

В «ДНР» есть возможность доставлять товары не только из российских интернет-магазинов, но также из интернет-площадки AliExpress, специализирующейся на продаже товаров из Китая. Но груз из AliExpress по почте в «ДНР» идет больше месяца. При этом 2,5 недели приходится на доставку из Китая в Ростовскую область (РФ), а оттуда еще 2 недели непосредственно в «республику». Об этом рассказал Давид Просяник, проживающий на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины в пгт Новый Свет.

В «ДНР» и «ЛНР» официально не работает международная почтовая связь, и напрямую в «республики» отправить что-либо по почте (даже из России) невозможно. На данный момент схема «внешней» почтовой связи с «республиками» такова. В Ростовской области есть село Куйбышево, почтовое отделение которого является перевалочным пунктом для посылок из/в «республики». В частности, здесь «ДНР» определяется как «абонентский ящик № 12» (до 2018 года это был а/я № 13).

В село Куйбышево раз в неделю (по четвергам) приезжает машина «Почты Донбасса» (почта «ДНР»), и происходит «обмен» грузами.

Вся особенность заключается в правильности указания адреса – ни «ДНР», ни населенный пункт в нем не должны фигурировать (иначе будет ясно, что «Почта России» официально сотрудничает с непризнанными территориями, за что на нее могут быть наложены санкции). Когда груз привозят в «ДНР» на почте смотрят на индекс получателя и таким образом определяют город, поселок, куда дальше нужно отправить посылку. Поэтому посылки, письма оформляются следующим образом:

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Но при заказе в интернет-магазине необходимо заполнять адресную форму, которая не предусматривает таких сложных схем. Однако жители нашли выход из положения.

«Когда сам регистрировался в AliExpress и пытался заказать себе посылку, на сайте "Почты Донбасса" не очень доходчиво написано, как писать адрес доставки. Как все знают, к нам в Донецк ничего напрямую никогда не придет, по ряду причин. Поэтому все посылки сначала идут в Ростовскую область, в село Куйбышево, а потом уже "Почтой Донбасса" приходят к нам», – пояснил Давид.

Поэтому, чтобы товар из интернет-магазина поступил в «ДНР» жители указывают:

страна: Российская Федерация;

область: Ростовская область;

город (населенный пункт): Куйбышево;

почтовый индекс: 346940;

улица, дом, квартира: PO box 12 (это обозначает – «абонентский ящик 12»);

номер мобильного телефона (здесь указываю номер «республиканского» мобильного оператора «Феникс»).

Непосредственно адрес в «ДНР» покупатели вносят адрес в поле «Имя получателя» после указания своих ФИО. Указывают адрес без города – ФИО, улица, дом, квартира, индекс, телефон (в данном случае номер телефона указывается уже для «Почты Донбасса», по которому сообщат о прибытии посылки).

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Оплачивают товар посредством систем электронных денег, действующих в России. Чаще всего используют «Яндекс. Деньги» или WebMoney. Для пополнения таких «кошельков» в «ДНР» действуют посредники, которые берут за свои услуги в среднем 3-5%.

После оплаты товара по трек-коду можно отследить его путь – «выезд» из интернет-магазина и движение по России.

Когда груз прибыл в село Куйбышево, уже на сайте «республиканской» «Почты Донбасса» нужно воспользоваться функцией трекинга, которая отслеживает прибытие посылок именно из интернет-магазинов России и AliExpress. Но здесь нюанс. «Когда в "Почте Донбасса" вставляешь этот же номер – система его не находит. Просто нужно после первых двух букв кода добавить "0"», – уточнил Давид.

Когда система показала, что посылка дошла до места выдачи, не дожидаясь звонка с почты (часто просто могут не позвонить), можно идти в почтовое отделение и забирать груз:

«До Куйбышева посылка дошла примерно за 2,5 недель, и около 2 недель она шла ко мне сюда из Куйбышева. То есть, что из Китая до России, что из Ростовской области до "ДНР" – длительность доставки почти одинаковая», – прокомментировал Давид.

Кроме того, что придется заплатить за доставку товара по России, дополнительно необходимо заплатить еще за услуги «Почты Донбасса». «За доставку своей бандероли из Куйбышева в "ДНР" я отдал 93 руб. (примерно 40 грн, – прим.). Но это все равно выгоднее, чем покупать товары у нас», – резюмировал Давид.

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